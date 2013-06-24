ما از جنگ عراق و افغانستان درس نگرفته ایم/ داستان سیاست خارجی آمریکا غم انگیز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "واشنگتن تایمز"، "ران پل" نامزد سابق جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد از سیاست های دولت "اوباما" درباره سوریه گفت ما هنوز بعد از یک دهه جنگ در خاورمیانه هیچ درسی نگرفته ایم.

وی با اشاره به مذاکرات آمریکا و طالبان در دوحه قطر می نویسد: سال های سال می گفتیم که باید از افغانستان خارج شویم اما عده ای می گفتند نمی شود اگر الان از افغانستان خارج شویم طالبان به این کشور برمی گردد، اکنون بعد از 12 سال جنگ و تریلیون ها دلار هزینه و کشته شدن هزاران سرباز آمریکایی و ده ها هزار افغانی طالبان در حال برگشتن به افغانستان است!

ران پل در ادامه با اشاره به اشغال عراق توسط آمریکا می نویسد: ما عراق را بعد از یک دهه جنگ ترک کردیم امروز وضعیت عراق بسیار بدتر از قبل از حمله ما به این کشور در سال 2003 است.

وی درباره عراق ادامه می دهد: بعد از تریلیون ها دلار هزینه و بر جا گذاشتن ده ها هزار کشته در این کشور عراق را تبدیل به کشوری نابود شده کردیم که محل حضور القاعده شده است و به کشوری نا امن مبدل شده است و هیچ کس این تصور را ندارد که آمریکا در این کشور پیروز شده باشد.

ران پل در ادامه می نویسد : امروز افغانستان یک کشور ویران شده با یک دولت ضعیف دست نشانده است بطوریکه بعد از دوازده سال جنگ با القاعده و طالبان امروز ما تصمیم گرفته ایم با مذاکره با آنها این گروه را به افغانستان برگردانیم. در چنین وضعیتی "اوباما" صحبت از ورود به سوریه می کند. آیا ما از این جنگ ها درس نگرفته ایم!

وی در پایان می نویسد : داستان سیاست خارجی آمریکا غم انگیز است . ما در ده سال گذشته حداقل به 5 کشور حمله کرده ایم و در قبالش هیچ چیز به دست نیاورده ایم.