وزیر خارجه اکوادور درخواست پناهندگی اسنودن را تائید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "ریکاردو پاتینو" که در جمع خبرنگاران در هانوی سخن می گفت با بیان این مطلب در ادامه افزود : اکوادور نه بر اساس منافع بلکه بر اساس وظیفه خود در مورد پناهندگی "ادوارد اسنودن" عمل خواهد کرد.

وزیر خارجه اکوادور از پاسخ دادن به پرسشی در خصوص مکان حضور اسنودن خودداری کرد و گفت: ضمن آنکه به شما احترام می گذارم اما نمی توانم اطلاعاتی در این خصوص بدهم ما نمی توانیم اطلاعات خاصی در این رابطه که مکان دقیق آقای اسنودن کجاست بدهیم.

پاتینو در این مورد که بررسی درخواست پناهندگی اسنودن چه مدت طول می کشد، نداد.

اسنودن از ماموران سابق سازمان سیا بود که اقدام به انتشار اسناد محرمانه در خصوص جاسوسی امریکا از کشورهای مختلف جهان کرده است . وی هفته گذشته درهنگ کنگ مخفی شده بود اما فشارهای آمریکا بر مقامات هنگ کنگ موجب شد تا اسنودن به مسکو سفر کند. در همین رابطه روز گذشته خبرهایی در مورد نقل مکان اسنودن از روسیه به کوبا و سپس به اکوادور منتشر شد اما تا کنون خبری در مورد ورود اسنودن به اکوادور منتشر نشده است.