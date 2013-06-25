آمریکا خواستار ممنوعیت ورود اسنودن به اکوادور، کوبا و ونزوئلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لاتینا پرس، در پی خروج "ادوارد اسنودن" از هنگ کنگ و انتشار اخباری از اقامت وی در سفارت اکوادور در مسکو، دولت آمریکا از اکوادور خواست از اعطای پناهندگی به وی خودداری کند.

بر این اساس واشنگتن همچنین خواسته مشابهی را از دولت های کوبا و ونزوئلا داشته است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تایید این مطلب گفت: اسنودن به خاطر ارتکاب جرایم متعددی تحت تعقیب است و ما برای متوقف کردن سفرهای بین المللی وی، گذرنامه اش را باطل کرده ایم.

گفته می شود افشاگر جاسوسی اطلاعاتی آمریکا از هنگ کنگ راهی مسکو شد و قرار است از آنجا به آمریکای لاتین عزیمت کند. رسانه ها گزارش دادند اسنودن، فرودگاهی در مسکو را به همراه سفیر اکوادور در روسیه ترک کرده است. تصاویر منتشر شده از ورود وی به مسکو در شبکه های اجتماعی نیز دو خودرو دیپلماتیک حامل پرچم های اکوادور را نشان می دهند.