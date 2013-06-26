کارسخت والیبال ایران مقابل تنوع بازی ایتالیا/ باید بدون نقص باشیم

حسین معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تیم ملی والیبال ایتالیا که سومین حریف ایران در لیگ جهانی است، اظهارداشت: شرایط تیم ایتالیا مشخص است. این تیم سال‌های سال است که سطح بالا بازی می‌کند و از نظر آنالیز سرآمد دیگر تیم‌هاست. والیبال ایتالیا از نظر آنالیز خیلی جلوتر از دیگر تیم‎هاست و به همین دلیل یکی از تاکتیکی‌ترین تیم‌هاست. به گونه‌ای که برای بازی‌های مختلف، از تاکتیک‌های مختلف استفاده می‌کند.

وی با اشاره به جوانگرایی که در ترکیب تیم ملی والیبال ایتالیا ایجاد شده است، ادامه داد: درست است که ایتالیا جوانگرایی کرده اما در همین لیگ جهانی و تا به این مرحله نتایج خیلی خوبی کسب کرده و حتی توانسته روسیه را در زمین خودش شکست دهد. با این اوصاف بازی خیلی سختی برابر ایتالیا داریم اگرچه تیم ملی والیبال ایران از نظر فنی رشد زیادی داشته و شرایط خوبی دارد. در کل اینکه دیدار با ایتالیا آسان نیست اما قطعا تیم ایران هم دست و پا بسته نخواهد بود.

مربی تیم ملی والیبال خاطرنشان کرد: سیچلو سال گذشته در رقابت‌های سری A2 ایتالیا مربیگری کرده است و به همین دلیل شناخت نسبی از تیم ملی این کشور دارد.

معدنی در پاسخ به این پرسش که "تیم ملی والیبال ایران در مصاف با ایتالیا چقدر شانس پیروزی دارد"؟، اظهارداشت: برای بردن خیلی بدون نقص باشیم ضمن اینکه ترکیب تیم ملی برای این بازی تغییر کرده و تا حدی جدید است. باید در مدت کوتاهی که داشتیم، این ترکیب توانسته به هماهنگی دست یابد.

سرمربی پیشین تیم ملی والیبال که این تیم را برای نخستین بار فینالیست آسیا کرد، تاکید کرد: حریف سوم تیم ملی ایران تیمی کاملا تاکتیکی است. ایتالیا بازیکنان تاکتیک پذیر دارد. ضمن اینکه این تیم چند بازیکن کلیدی دارد که اگر بتوان آنها را از کار انداخت می‌توان امیدوارتر بود. زایتسف و ساوانی بازیکنان تیم ملی ایتالیا هستند که خیلی خوب کار می‌کنند. اگر بتوان این دو نفر را از کار انداخت می‌توان نسبت به پیروزی امیدوار بود که البته از کار انداختن این دو نفر هم خیلی سخت است.

وی تصریح کرد: انجام این کار آنالیز دقیق می‌خواهد. باید روی دریافت‌ها برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم چون هر دوی آنها سرویس‌زن‌های فوق العاده‌ای هستند. از طرفی باید در دفاع روی تور و داخل میدان خیلی خوب باشیم تا تاثیر حمله و اسپک‌های آنها کم شود. البته انجام همه این کارها سخت است چون ایتالیایی‌ها متنوع بازی می‌کنند.

مربی تیم ملی والیبال گفت: در کل پیش بینی دیدار برابر ایتالیا سخت است. بازیکنان جدیدی که در ترکیب تیم ملی قرار گرفته‌اند (داودی و کمالوند)، در دریافت توانایی‌های خوبی در تمرینات داشتند. اگر آنها بتوانند در جریان بازی هم چنین توانایی داشته باشند، می‌توان نسبت به نتیجه گیری امیدوار بود.

حسین معدنی در پایان تاکید کرد: در کل شانس تیم ملی والیبال برای پیروزی در دیدار اول برابر ایتالیا بیشتر است چون ترکیب‍‌مان ناشناخته است ضمن اینکه بازیکنان به خاطر پیروزی برابر صربستان روحیه بالایی دارند.

به گزارش مهر، دیدار تیم های ملی والیبال ایران و ایتالیا طی روزهای هفتم و نهم تیرماه برگزار می شود. دیدار نخست دو تیم ساعت 22:30 (به وقت ایران) روز جمعه در سالن بالاکاسا مودنا برگزار می‌شود. دیدرا دوم نیز ساعت 21:30 (به وقت ایران) در سالن پالاسرادیمیگنی برگزار می‌شود.