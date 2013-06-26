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۶ تیر ۱۳۹۲، ۱:۴۱

نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها؛

برزیل با شکست اروگوئه به فینال رسید

برزیل با شکست اروگوئه به فینال رسید

تیم ملی فوتبال برزیل با شکست اروگوئه موفق شد برای سومین بار پیاپی به فینال رقابتهای جام کنفدراسیون ها راه پیدا کند. دیگر فینالیست این دوره از مسابقات از بین تیم های ایتالیا و اسپانیان معرفی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان لوئیز فلیپه اسکولاری در نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها در دیدار جنجالی موفق شدند با نتیجه 2 بر یک اروگوئه قهرمان کوپا آمه‌ریکا را شکست دهند و به فینال رقابتها راه پیدا کنند.

در این دیدار ابتدا فرد موفق شد در دقیقه 41 برزیل را یک بر صفر پیش بیندازد اما در دقیقه 48 ادینسون کاوانی مهاجم باشگاه ناپولی نتیجه را به تساوی کشاند. در دقیقه 86 بازی بود که پائولینیو روی ضربه کرنر نیمار با ضربه سر توپ را به تور دروازه فرناندو موزلرا چسباند تا برزیل برای پنجمین بار به فینال رقابتهای جام کنفدراسیون ها راه پیدا کند.

در نیمه اول بازی دیه گو فورلان یک ضربه پنالتی را برای اروگوئه از دست داده بود. در دیگر دیدار نیمه نهایی اسپانیا پنجشنبه شب به مصاف ایتالیا خواهد رفت تا دیگر فینالیست رقابتها نیز مشخص شود.

کد مطلب 2084908

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