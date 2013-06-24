اسپانیا و اروگوئه به نیمه نهایی رسیدند/ تکرار فینال یورو 2012 در برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپانیا قهرمان جهان و اروپا در یکی از دیدارهای یکشنبه شب که از گروه B برگزار شد، مقابل نیجریه به پیروزی 3 بر صفر دست یافت تا امیدهای نماینده آفریقا برای صعود به دور بعد از بین برود. در این دیدار خوردی آلبا (3، 88) و فرناندو تورس (62) برای ماتادورها گلزنی کردند.

در دیگر دیدار این گروه هم که بصورت همزمان برگزار شد، اروگوئه با نتیجه 8 بر صفر تاهیتی را شکست داد تا به عنوان تیم دوم گروه به نیمه نهایی راه پیدا کند. در این دیدار لوئیس سوارز که از روی نیمکت به میدان آمد، دو گل تیمش را به ثمر رساند تا با 36 گل با وجود سن 26 سال به برترین گلزن تاریخ تیم ملی اروگوئه تبدیل شود.

به این ترتیب اروگوئه روز چهارشنبه و در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال جام کنفدراسیون‌ها به مصاف برزیل می‌رود. در دیگر دیدار این جام هم شاگردان بیسنته دل بوسکه پنجشنبه شب در تکرار فینال یورو 2012 که با برتری 4 بر صفر به سود اسپانیا به پایان رسید، به مصاف ایتالیا می‌روند.