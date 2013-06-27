رقابت داوطلبان در گروه آزمایشی هنر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون گروه آزمایشی هنر از ساعت 15 امروز پنجشنبه 6 تیر با رقابت 15 هزار و 477 داوطلب کلید خورد.

دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر ( گروه آزمایشی 4) برای تمام داوطلبان این گروه آزمایشی شامل یک دفترچه به نام دفترچه شماره 2 است.

داوطلبان گروه آزمایشی هنر، عصر امروز دفترچه های صورتی رنگ را دریافت و به سوالات در مدت زمان 240 دقیقه پاسخ می دهند، آزمون راس ساعت 19:30 دقیقه به پایان می رسد.

به گزارش مهر، سوالات گروه آزمایشی هنر ساعت 21:30 دقیقه امشب در سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.