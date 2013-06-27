ساحل گلستان آرام ترین سواحل کرانه خزر/ارتقای امنیت در مناطق گردشگری و تفریحی استان

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرحهای گردشگری و زیرساختهای لازم، طرح های تابستانه پلیس در سواحل و تفرجگاهها سبب ارتقای امنیت در مناطق گردشگری و تفریحی استان گلستان شده است.

بیش از 100 کیلومتر نوار ساحلی در گلستان وجود دارد که هر سال شمار زیادی گردشگر از مناطق مختلف کشور از آن بازدید می کنند.

سواحل گلستان امن ترین و آرام ترین سواحل کرانه خزر در استانهای شمالی است که تلفات و غرق شدگی در آن بندرت اتفاق می افتد و در چند سال گذشته بر اساس اعلام دستگاه های متولی، هیچ حادثه ای در این مناطق گزارش نشده است.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان با اشاره به اینکه سواحل استان با اجرای طرحهای گردشگری برای میزبانی از مسافران تابستانه مهیا شده است، می گوید: در ساحل بندرگز، نوکنده و بندرترکمن طرحهای گردشگری در دست اجراست.

اجرای طرح های گردشگری سواحل

قربان عباسی افزود: در ساحل بندرگز، کمپ اول گردشگری در سال 91 تمام شد و کمپ دوم شروع شد و نیمه کاره است و در تابستان تمام می شود.

وی اظهار داشت: در دو سال گذشته 500 میلیون تومان برای اجرای طرحهای گشدری نظیر کمپینگ، سکو و ... در ساحل بندرگز هزنیه شده است.

وی یادآورشد: در ساحل نوکنده نیز اجرای کمپینگ گردشگری را داریم که درحال اجراست و در گمیشان نیز اداره راه دسترسی گمیشان به سال در دست اجرا بوده که تاکنون زیرسازی آن انجام شده است.

رشد 24 درصدی گردشگری دریایی در بندرترکمن

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت: در ساحل بندرترکمن نیز پارسال 24 درصد افزایش گرشگری دریایی را شاهد بودیم و نشان از استقبال مسافران از مناطق ساحلی را دارد.

همه ساله ميليون ها مسافر جهت بهره مندي از مواهب طبيعي به استان گلستان سفر مي كنند و به دليل برخورداري از اين مواهب طبيعي همه ساله ميزبان خيل بيشماري از مسافران از نقاط مختلف كشور است.

سرهنگ سید کاظم موسوی جانشین انتظامی گلستان با اشاره به اجرای طرح تابستانه پلیس بویژه در مناطق ساحلی و گردشگری افزود: نيروي انتظامي نيز با اجراي طرح هاي انتظامي و امنيتي در صدد است بهترين شرايط امنيتي را براي مسافران و گردشگران مهيا كند.

سرهنگ موسوي طرح تشديد فعاليت هاي انتظامي در اين اماكن را از جمله فعاليت هاي نيروي انتظامي عنوان كرد و گفت: در اين طرح با مصاديق غير قانوني و مخالف امنيت اجتماعي و اخلاقي برخورد مي شود.

وي مزاحمت و سلب امنيت، عدم رعايت پوشش مناسب، فعاليت هاي غيرمجاز سمعي و بصري و استفاده از لباس هاي مبتذل را از جمله مصاديق طرح ارتقاء امنيت اخلاقي عنوان كرد و بيان داشت: طرح ارتقاء امنيت اخلاقي يكي از مهمترين مطالبه مردم از پليس است.

جانشين فرماندهي انتظامي گلستان با تأكيد بر اين كه اجراي قانون و جلوگيري از بي نظمي و ناامني هرگز تعطيل بردار نيست افزود: نيروي انتظامي با گسترش فعاليت هاي خود در زمينه هاي آموزش اجتماعي، پيشگيري انتظامي و برخورد با ناهنجاريها در جهت توسعه قانونمداري و نظم و جلوگيري از هنجار شكني با همكاري سازمان هاي مسئول و مشاركت عمومي اقدام مي كند.

وي ابراز اميداوري كرد: با رعايت هر چه بيشتر قوانين و مقررات و مشاركت مردم در ايجاد امنيت پايدار بيش از پيش شاهد جامعه اي امن و مستعد براي ديگر فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي باشيم.

استان گلستان به دلیل داشتن مواهب طبیعی زیبا و قرار گرفتن در مسیر بارگاه حضرت ثامن الحج امام رضا(ع) همه ساله میزبان میلیونها مسافر از اقصی نقاط کشور است و شماری از این مسافران، سواحل زیبای استان را برای استراحت بر می گزینند.