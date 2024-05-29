افزایش دمای روزهای آینده در انتظار اکثر نقاط کشور خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی وضعیت جوی کشور را تشریح کرد و گفت: امروز و فردا جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق کشور پیش‌بینی شده است. فقط امشب، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل گاهی رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید دارند.

کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: در نوار شرقی کشور به ویژه منطقه زابل و استان خوزستان، امروز باد و گردوخاک رخ می‌دهد. آب‌های خلیج‌فارس امروز مواج و متلاطم است و روزهای جمعه و شنبه وزش باد شدید در زابل تداوم دارد. همچنین در طی این روزها در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، رگبار و رعدوبرق و وزش باد نیز مورد انتظار است.

وی در خصوص وضعیت جوی پایتخت تصریح کرد: تهران امروز وزش باد دارد. بیشینه دمای پایتخت ۳۴ درجه بالای صفر می‌شود. هوای تهران و بیشتر مناطق کشور در روزهای آتی گرم‌تر خواهد شد.