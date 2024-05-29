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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۴۵

افزایش دمای روزهای آینده در انتظار اکثر نقاط کشور خواهد بود

افزایش دمای روزهای آینده در انتظار اکثر نقاط کشور خواهد بود

کارشناس سازمان هواشناسی از جوی پایدار همراه با افزایش دما در پایتخت و بیشتر مناطق کشور طی روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی وضعیت جوی کشور را تشریح کرد و گفت: امروز و فردا جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق کشور پیش‌بینی شده است. فقط امشب، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل گاهی رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید دارند.

کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: در نوار شرقی کشور به ویژه منطقه زابل و استان خوزستان، امروز باد و گردوخاک رخ می‌دهد. آب‌های خلیج‌فارس امروز مواج و متلاطم است و روزهای جمعه و شنبه وزش باد شدید در زابل تداوم دارد. همچنین در طی این روزها در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، رگبار و رعدوبرق و وزش باد نیز مورد انتظار است.

وی در خصوص وضعیت جوی پایتخت تصریح کرد: تهران امروز وزش باد دارد. بیشینه دمای پایتخت ۳۴ درجه بالای صفر می‌شود. هوای تهران و بیشتر مناطق کشور در روزهای آتی گرم‌تر خواهد شد.

کد مطلب 6122083
زهره آقاجانی

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