ماموریت"جان کری"در سرزمینهای اشغالی شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز" ، سفر "جان کری" وزیر خارجه آمریکا به منطقه برای احیای مذاکرات سازش بین رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز بدون دستیابی به توافقی به پایان رسید.

با این حال وزیر خارجه آمریکا مدعی شده است که شکاف بین طرف ها نسبت به گذشته کمتر شده است.وی همچنین گفت: به زودی برای رایزنی مجدد برای احیای مذاکرات سازش به منطقه باز خواهد گشت.

جان کری که سعی کرد سفر خود به منطقه را بی نتیجه وانمود نکند گفت: خوشحالم که بگویم ما پیشرفت های واقعی داشته ایم و من معتقدم که با کار بیشتر می توانیم مذاکرات نهایی را آغاز کنیم.

وی پیش از ترک مناطق اشغالی افزود ما مذاکرات را با شکاف های بزرگ آغاز کردیم اما اکنون آنها را کمتر کرده ایم.