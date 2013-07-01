به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص چاپ رژیم صهیونیستی، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در جریان سومین دیدار خود با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پیشنهاد جدیدی را برای از سرگیری مذاکرات سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین مطرح کرد.

یکی از مسئولان رژِیم صهیونیستی که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که پیشنهاد مذکور درباره اصول از سرگیری مذاکرات سازش است و به موجب آن پیش از آغاز مذاکرات سازش، رژیم اسرائیل اقداماتی را به برای ابراز حسن نیت خود نسبت به مذاکرات انجام خواهد داد.

به جزئیات بیشتری از این پیشنهاد اشاره نشده است. قرار است امروز مشاوران آمریکایی با زیپی لیونی مسئول مستقیم مذاکرات سازش با فلسطینی ها و اسحاق مولخو فرستاده ویژه نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار و درباره واکنش فلسطین به پیشنهاد جان کری برای از سرگیری مذاکرات سازش رایزنی کنند.