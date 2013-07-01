مجید بوجارزاده در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت گازرسانی به نیروگاه‌ها همزمان با ورود به فصل تابستان و اوج گیری مصرف برق ایران، گفت: در شرایط فعلی گازرسانی به نیروگاه‌ها بدون کوچکترین محدودیتی در حال اجام است و به تمامی نیروگاه های کشور گازرسانی می شود.

سخنگوی شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در شرایط فعلی 68 نیروگاه برق به شبکه ملی گاز متصل هستند، تصریح کرد: با توجه به آنکه تعمیرات اساسی و دوره ای پالایشگاه ها، خطوط انتقال و تاسیسات تقویت فشار گاز آغاز شده است اما در گازرسانی به نیروگاه ها هیچگونه محدودیتی اعمال نشده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه از ابتدای تیر ماه سالجاری با درخواست وزارت نیرو حجم گازرسانی به نیروگاه‌ها هم افزایش قابل توجه ای یافته است، اظهار داشت: بر این اساس از ابتدای تیر ماه سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه بیش از 140 میلیون مترمکعب گاز طبیعی تحویل واحدهای نیروگاهی سراسر کشور شده است.

وی با بیان اینکه حتی در چند روز اخیر حجم گازرسانی به نیروگاه‌ها به بیش از 170 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است، تبیین کرد: این در حالی است که تعمیرات اساسی واحدهای مختلف فرایندی در پالایشگاه های کشور از چند هفته گذشته تاکنون آغاز شده است.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه از سال گذشته برنامه ریزی و تدابیر گسترده ای به منظور کوتاه شدن تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های گاز انجام شده است، خاطرنشان کرد: از این رو هم اکنون با کوتاه شدن دوره تعمیرات اساسی و دوره ای، سعی شده تا گاز مورد نیاز تمامی مشترکان تامین شود.

شرکت گاز در کیش تاسیسات گازی ندارد

بوجارزاده در ادامه در خصوص قطع برق و توقف گازرسانی به تنها نیروگاه برق جزیره کیش توضیح داد: شرکت ملی گاز ایران در جزیره کیش هیچگونه تاسیسات و خطوط لوله گازی ندارد. این مقام مسئول با یادآوری اینکه قطع گاز نیروگاه کیش توسط شرکت ملی گاز صحت ندارد، تاکید کرد: گازرسانی به نیروگاه کیش جز مسئولیت های شرکت ملی گاز ایران نیست.

به گزارش مهر، گاز مورد نیاز نیروگاه کیش توسط شرکت نفت فلات قاره و از طریق خط لوله زیر دریایی سیری - کیش تامین می شود به طوری‌که با راه‌اندازی کارخانه جمع آوری گازهای همراه سیری، گاز این نیروگاه هم از محل گازهای همراه نفت تامین می شود.

در همین حال مسئولان شرکت نفت فلات قاره علت قطع گاز نیروگاه منطقه کیش که از منطقه سیری تامین می‌شود را نقص فنی اعلام کرده و تاکید می‌کنند: گاز نیروگاه کیش به دلیل نقص فنی در سیستم انتقال گاز منطقه سیری به خط لوله متوقف شده است.