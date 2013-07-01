به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدباقر محمدی ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در نشست ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شهرضا اظهار داشت: وحدت بی‌نظیری که در حال حاضر بین مجموعه مدیران و مسئولان شهرضا وجود دارد مرهون تلاش و وحدت آفرینی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان است.

وی ادامه داد: نماینده ولی فقیه در شهرضا همواره با تاکید بر رعایت اصل وحدت و یکپارچگی در راستای تحقق این امر متعالی تلاش کرده و در این زمینه نکات لازم را به مجموعه مسئولان یادآوری می‌کنند که نتایج ارزنده‌ای را به همراه داشته است.

فرماندار شهرضا با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ امر به معروف ونهی از منکر از نخستین دوره‌های تحصیلی گفت: در حال حاضر به این موضوع در سطح مقطع متوسطه پرداخته شده است که باید نسبت به تبیین این موضوع مهم به شکل اصولی و مبتنی‌بر فرهنگ ایرانی و اسلامی از دوره ابتدایی اقدام شود.

وی یادآور شد: معضل مواد مخدر جمعیت قابل توجهی را در سطح جهان درگیر خود کرده‌است و افزایش 20 برابری کشت خشخاش در افغانستان در طول 12 سال گذشته حاکی از سیاست گذاری‌های دنیای استکبار در جهت افزایش اعتیاد به مواد مخدر است.

محمدی با تشریح اهمیت کارآفرینی و تکریم معتادان بهبود یافته افزود:در این زمینه برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در سطح شهرستان انجام گرفته است که انتظار داریم در آینده نزدیک شاهد تحقق آنها باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مناسب حجاب در سطح شهرستان شهرضا گفت: به‌زعم بسیاری از هموطنان، شهرضا جزو شهرهای سالم و اخلاق مدار کشور مطرح است و اثری از مشکلات و نابسامانی‌های اخلاقی که در برخی نقاط وجود دارد در این شهرستان وجود ندارد.

در ادامه این نشست فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا طی سخنانی با تشریح فعالیت‌های گسترده ستاد احیای امر به معروف شهرستان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته برنامه‌های فرهنگی متنوع و جذابی در سطح این شهرستان در راستای ترویج و تبیین اصول اخلاقی در زندگی بشر از منظر دین اسلام اجرایی شده است.

سرهنگ محسن مرادی ادامه داد:یکی از مهم‌ترین گروه‌های هدف ستاد احیای امر به معروف در شهرستان شهرضا زوج‌های جوان بوده‌اند که با تدوین برنامه‌های مناسب زمینه حضور این افراد در نشست‌های تخصصی دینی و مذهبی مهیا شده‌است.

وی با اشاره به اینکه ستاد احیای امر به معروف شهرستان شهرضا در طول یک سال گذشته بیش از 25 هزار مورد تذکر لسانی داشته‌است، افزود: این فعالیت‌های گسترده با مشارکت بیش از 60 نفر از خواهران و برادران محقق شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا با اشاره به لزوم ترویج امر به معروف در سطح روستاها گفت: بر این اساس انتظار داریم زمینه حضور دایمی مبلغان دینی در سطح روستاهای تابع شهرستان شهرضا مهیا شود.