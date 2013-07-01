17 نفر در تظاهرات جنوب ترکیه زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، تظاهراتی که در حمایت از اعتراضات میدان گزی استانبول در استان مرسین در حال برگزاری بود با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. به گزارش رسانه های ترکیه، درگیری زمانی آغاز شد که پلیس مسیر راهپیمایی صدها نفر از مخالفان دولت این کشور را به سمت میدان اصلی شهر مسدود کرد.

بر این اساس، در درگیری که بین معترضان و نیروهای پلیس به وقوع پیوست 17 نفر از جمله دو خبرنگار و یک نیروی پلیس زخمی شده اند. تظاهرات مسالمت آمیزی که از چند هفته پیش در میدان تقسیم شهر استانبول آغاز شد پس از سرکوب خشونت بار توسط پلیس، به جنبشی سراسری علیه دولت "رجب طیب اردوغان" تبدیل شده است.

گزارش ها حاکی است در جریان تظاهرات هفته های اخیر در مناطق مختلف این کشور تا کنون پنج نفر کشته و حدود پنج هزار نفر زخمی شده اند.