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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

پیمان حدادی:

خوشحالم که از رقیبان عقب نیفتادیم/ مهم کسب سه امتیاز بازی اول بود

خوشحالم که از رقیبان عقب نیفتادیم/ مهم کسب سه امتیاز بازی اول بود

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با ابراز خرسندی از پیروزی این تیم در نخستین دیدار فصل جدید گفت: خوشحالم که به سه امتیاز رسیدیم و از حریفان عقب نیفتادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی پس از پیروزی دو بر صفر پرسپولیس برابر شمس آذر در اولین دیدار لیگ بیست و ششمن گفت: تبریک می گویم به هوارادان و خدا قوت به کادر فنی و بازیکنان یکدل و زحمتکش. امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: جوانانی که در نیمه دوم وارد زمین شدند انگیزه زیادی داشتند و می توانستیم تعداد گل ها را اضافه کنیم.

مدیرعامل پرسپولیس ادامه داد: مهم این بود که بتوانیم سه امتیاز را بگیریم و خوشحالم که در اولین بازی به این هدف رسیدیم. امیدوارم روز چهارشنبه در تهران بتوانیم حضور پرتعداد هواداران را در ورزشگاه داشته باشیم.

کد مطلب 6917549

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