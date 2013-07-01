آیت الله محمد یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبريك و قدردانی از حضور گسترده مردم در انتخابات 24 خرداد اظهار کرد: بحمدالله همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید داشتند حضور حداکثری مردم محقق شد و آنان به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند. حماسه سیاسی شگرفی که اتفاق افتاد پاسخ مردم به ندای رهبری بود. حتی ایشان فرموده بودند آنهائی که نظام اسلامی را قبول ندارند هم باید شرکت کنند چون رای مردم حمایت و پشتیبانی از کشور است و واقع مطلب هم همین است.

وی با بیان این که در دنیای امروز میزان حضور مردم و رای مردم نقش مهمی در تقویت پایه‌های نظام دارد، افزود: نظام‌های سیاسی دنیا هم با پشتوانه حمایت مردم می‌‌توانند محکم و استوار به راه خود ادامه دهند.هرچه مشارکت مردم در انتخابات بالا باشد نظام سیاسی مستحکم تر خواهد بود.همانگونه که رهبری هم فرمودند باید قدر این مردم را دانست.انصافا مردم ایران از لحاظ بینش سیاسی،بصیرت و تشخیص مسائل کشوری از متوسط جهانی بالاتر هستند. در کمتر کشوری ملاحظه می‌‌کنید که مردم اینگونه به جزئیات مسائل سیاسی ورود پیدا کنند و بتوانند مسائل را تحلیل کنند و به این مسائل علاقمند باشند.بخاطر همین امر است که در بسیاری از کشورها میزان مشارکت مردم در انتخابات بسیار پائین‌تر از ایران است و به صورت خلاصه باید گفت حمایت از جمهوریت نظام محقق شد.

در انتخابات اخیر کار تا تجزیه جامعه مدرسین هم پیش رفت

رئیس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره عملکرد این تشکل روحانی در انتخابات و اختلاف نظري به وجود آمده ناشی از این موضوع، تصریح کرد: بنده به عنوان يكي از اعضای جامعه مدرسین وظيفه خود می دانستم كه اين تشكل گرفتار تجزيه نشود و آن حالتي كه براي جامعه روحانيت و مجمع روحانيون مبارز در تهران پيش آمد (كه دچار دو دستگي شدند و خود به خود در مسائل سياسي هم دو دسته شدند) ما سعي كردیم در جامعه مدرسين اين تجزيه پيش نيايد. خوب است طلاب محترم حوزه اطلاع داشته باشند و بدانند که كار تا مرز عملي شدن اين تجزيه پيش رفت.

وی ادامه داد: نزدیک بود كه يك تشكل جديدي شکل بگیرد. چه توسط كساني كه در جلسات جامعه شركت مي كنند و چه آنهایی كه شركت نمي كنند. خوشبختانه به دلايل مختلف و به خواست خداوند متعال جلوي اين تجزيه گرفته شد و خدا را شكر می کنیم که در حال حاضر هيچ تجزيه اي در جامعه مدرسين وجود ندارد. همه اعضاي محترم چه كساني كه در جلسات جامعه شركت می کنند و چه كساني كه شركت نمي كنند، همه را محترم مي شماریم.

هشدار آیت‌الله یزدی درباره تجزیه جامعه مدرسین

آیت الله یزدی با اشاره به این که بارها با تعدادي از اعضاي جامعه مدرسین که در جلسات شرکت نمی کنند، تماس گرفته و حتي حضوري به منزلشان رفته و از آنها درخواست كرده است كه در جلسات شركت کنند، یادآور شد: بنده تا آنجا كه توانسته ام سعي كردم از تجزيه جامعه مدرسین جلوگيري كنم و به ياري خداوند هم تاكنون تجزيه پيش نيامده است. اميدوارم كه اين جريان اخيري هم كه يك اشتباه بود، جبران شود. حوزه در جريان باشد. اینها چيزي نيست كه بنده بخواهم پشت پرده عرض كنم.

وی اضافه کرد: زماني كه احساس كردم در حوزه يك حزب و گروهي که خود را منتسب به آیت الله مصباح می دانند به وجود مي‌آيد، به بعضي از روحانيون محترمي كه با ايشان ارتباط خاص دارند، در جلسات خصوصي که با آنها داشتم، گفتيم که از تفرقه و تجزيه جلوگيري كنيم، ولي متأسفانه مشكل حل نشد. البته بنده ارادت خاصي به آيت الله مصباح يزدي دارم ايشان عضو جامعه مدرسین هستند. از قديمي ترين كساني كه با هم در مبارزات شركت داشتيم. در آن اطلاعيه هایي كه قبل از انقلاب منتشر شده، بنده به همراه ايشان و يكي از دوستان، آنها را منتشر می کردیم. آيت الله مصباح از جايگاه خاصي برخوردار بودند و هستند. ايشان يكی از شخصيت هاي علمي ، فلسفي، ديني، اخلاقي و وزنه سنگين علمي هستند. گروهی اطراف ايشان به وجود آمد.

رئیس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: خوب است طلاب محترم ما بدانند بنده خدا را گواه مي گيرم ما براي جلوگيري ازتفرقه به همراه چند تن از دوستان جلسه اي كاملا خصوصي تشكيل داديم و از تعدادي از اعضاي مجلس خبرگان دعوت كرديم. هدف اصلي اين بود كه انعطاف بيشتري بين روحانيون باشد تا شكاف جديدي بوجود نیاید و به این امید که روحانيت مبارز و جامعه مدرسين در خصوص مسائل سياسي كشور همراهي و همدلي داشته باشند که این وحدت و همدلی امر بسيار مفيدی است.

روایت آیت‌الله یزدی از جلسه مشترک با حضرات آیات مهدوی کنی و مصباح

وی افزود: در آن جلسه كه بيش از يك ساعت به طول انجاميد، بنده خطاب به جناب آقاي مصباح عرض كردم جناب آقاي مصباح اگر جامعه مدرسين و روحانيت مبارز در مسائل انتخاباتي آينده كه در پيش داريم به يك نقطه واحدي رسيدند شما كه در جامعه اثر گذار هستيد آمادگي آن را داريد كه همراهي و كمك كنيد تا اختلاف كمتر شود تا با همراهي شما اين دو نهاد كه اثر گذار هستند يكي شوند و اختلافات بين آنها كمتر شود؟ ايشان فرمودند كه در آن زمان هر تكليفي شرعي كه داشته باشم عمل خواهم كرد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: آيت الله مهدوي فرمودند كه همه ما موظفيم كه تكليف شرعي را عمل كنيم. بنده مجددا عبارات خود را تغيير دادم و عرض كردم جناب آقاي مصباح اين مشخص است كه همه ما تكليف شرعي را عمل خواهيم كرد. هيچ كس قصد ندارد تكليف غير شرعي عمل كند بحث اين است كه از نظر سياسي فرمايشات شما در جامعه تأثير دارد و مردم به اين مسائل توجه دارند هرچه شكاف كمتر باشد و اگر به يك نقطه رسيديم شما حاضر هستيد همراهي و كمك کنید تا هرسه به يك نقطه مشترك برسيم ؟ ايشان فرمودند صحبت هاي شما درست و عاقلانه است به هر حال شرايط زمان بايد بررسي شود بايد در زمان خودش بررسي كنم . دفعه سوم كه بنده اصرار كردم و جوابي درستي نگرفتم يكي از آقايان گفتند كه اين موضوع را ادامه ندهيد به نتيجه اي نخواهيم رسيد. جلسه به خوبي به اتمام رسيد.

آیت الله یزدی با بیان این که سه روز بعد در تهران آيت الله مصباح یزدی در یکی از حسینیه های تهران جلسه گرفتند و آقاي لنكراني را به عنوان منتخب خود معرفي كرد، اظهار کرد: در حالي كه هنوز شوراي نگهبان نظر نداده بود كه چه كسي صلاحيت دارد يا صلاحيت ندارد. اين كار درستي به نظر نمي رسيد. ما دنبال اين بوديم كه شكافي وجود نداشته باشد. بنده واقعا متأسفم كه يك سرمايه گرانقدر حوزه بخواهد به اين شكل آسيب ببيند. متأسفانه اين آسيب به آيت الله مصباح رسيد. در جريان انتخابات هم همين آسيب به جامعه مدرسين رسيد.آسيب سختي به جامعه مدرسين وارد كردندكه بنده متن جريان را بازگو مي كنم.

تشریح اقدامات مشترک جامعیتن برای انتخابات ریاست جمهوری

وی ادامه داد: جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز مدت ها و ماه ها بود كه دركميسيون هاي مشتركی با هم همكاري مي كردند براي اینکه ايجاد وحدت کنند و تفرقه بين اصولگرايان را كمتر کنند. جلسات مشتركي در تهران و قم تشكيل شد که مقداري موفق بودند به اين معنا كه تقريبا تمامی كانديداهاي جناح جبهه پيروان خط امام ورهبري كنار رفتند. البته حق طبيعي آنها بود و مي‌توانستند مانند ديگران برگردند. سایرین مانند آقاي غرضي و آقاي رضايي و از جمله آقاي روحاني كه از مستقلين بودند. جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين جلسات متعددي داشتند كه يك نفر را معين كنند چون جلسات دو كميسيون به نتيجه قطعي نرسيد و به نقطه اي رسيدند كه گفتند فرصت كوتاه است و يك نفر را معرفي كنيد تا متدينين كه منتظر نظر شما هستند تكليف خود را بدانند چون خيلي‌ها نظر ديني خود را مي خواهند.

رئیس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم عنوان کرد: به طور خلاصه در جلسه روز جمعه دهم خرداد ماه ،آخرين روزي بود كه بحث بايد به نتيجه مي رسيد. تمام وقت آن جلسه با حضور 19 نفر تشكيل شد تا راجع به صلاحيت افراد بحث شود. زمان راي گيري، گفتند هنوز بايد بحث شود كه موافقت شد. برخی گفتند فرصتي نيست و در همان جلسه تصويب كردند كه در جلسه فوق العاده بعدي یعنی روز يازدهم خرداد، اكثريت جلسه هرچه گفتند همان اعلام شود که متن آن مصوبه هم موجود است. حتي بنده اشاره كردم كه شب تحصيلي است ممكن است بعضي ها حضور نداشته باشند که گفتند مشكلي نيست.

دلایل حمایت از ولایتی در انتخابات

وی گفت: در جلسه فوق العاده نتیجه رای گیری هشت به پنج بود. یعنی هشت نفر با آقاي ولايتي بودند و پنج نفر هم با آقاي قاليباف. برخی گفتند كه خوب است بعضي از دوستانی كه به آقای قاليباف راي داده اند، بيايند اين طرف تا مقدار رأي اين طرف بيشتر شود. بنده هم هيچ وقت از شخص خاصي نام نبرده ام و عرض كرده ام نظر بنده، نظر اكثريت جامعه است. اين چند نفر از جمله آقايانی كه به قاليباف راي داده بودند، برگشتند.

آیت الله یزدی افزود: در زمان اتمام جلسه اكثريت آن جلسه 15 نفر بود كه بر اساس مصوبه جلسه فوق العاده دهم خرداد اين اكثريت بايد اعلام مي شد. پس اكثر جامعه آقاي ولايتي را انتخاب كردند و چند نفر هم كه در آن جلسه حضور نداشتند بعداً اضافه شدند و با امضاء نامه ای، رای اکثریت را تایید کردند. طبق روال گذشته صورت جلسه اي تنظيم شد که این کار در دوره های گذشته هم سابقه داشت و همیشه رای اکثریت اعلام می شد و کسی هم خلاف آن عمل نمی کرد. یعنی همه رای اکثریت را می پذیرفتند.

وی با بیان این که بعد از این جریان ما متوجه شديم بعضي از دوستان و اعضاي جامعه محترم مدرسين و از علاقه مندان آيت الله مصباح از جمله آقايان عبداللهي، رجبي، كعبي گفتند كه اين جلسه فوق العاده قانوني نبوده و اين اكثريت نیست و بنده هرچه گفتم آنها قبول نكردند.

سعی کردم با کاندیداها دیدار نداشته باشم

عضو فقهای شورای نگهبان گفت: بنده چون در اين دوره هم در شوراي نگهبان عضو نظارت مركزي بودم، سعي كردم با كسي ملاقات نداشته باشم. با يكي دو نفری هم كه ملاقات داشتم بعد از درس بوده كه گفتند آقایان در دفتر نشسته اند و بياييد چند دقيقه آنها را ببينيد وگرنه بنده علی رغم اصرار مي گفتم كه با كسي ملاقات ندارم.

وی اضافه کرد: مخالفت اين دو سه نفر از آقايان سبب شد كه در رای اكثريت شک و شبهه ایجاد شود. بنده عرض كردم که ماجرا عين همين واقعيت هست. بنده در برگه رسمي و دارای سربرگ جامعه مدرسین، به عنوان نامه نوشتم كه در جلسه مورخ ده خرداد، اكثريت اعضای حاضر به آقاي ولايتي رای داده اند.باز هم این دو سه نفر يك خورده شديدتر برخورد كردند كه گناه و ثواب آن پاي خودشان مي باشد. به هر حال يك ضربه ای به جامعه مدرسين وارد کردند که اميدوارم اين ضربه با گذشت زمان از بين برود. البته بنده در حال حاضر از كسي گله اي ندارم ولی واقعا علت اين ضربه را ناشی از كم تجربگی و جوانی آنها می دانم.

آیت الله یزدی با اشاره به یک واقعه تاریخی مشابه سیاسی در جامعه مدرسین، خاطر نشان کرد: بنده شاهد اختلافات شديد آيت الله آذري با بعضي آقايان بودم. دعواهايي راكه هيچ گاه فراموش نمي كنم. در بعضي از اين جلسات براي جلوگيري از اختلاف و آرام كردن اوضاع به گريه افتادم در صورتي كه در آن زمان بنده هنوز دبير جامعه نبودم و مرحوم آيت الله فاضل دبير بودند. بنده شاهد آن جريانات بودم. به نظرم اين اختلاف اخير خيلي مهم نيست و مي دانم كه بر اثر كم تجربگي و جواني مي باشد، ولي به هرحال اين اشتباه موجب شد كه آقايان ضربه اي به جامعه مدرسین وارد كنند.

وی در پایان گفت: بازتاب هاي اين جريان را مطالعه كردم كه بازتاب هاي بدي را به همراه داشته است. اميدواريم كه به تدريج این اشتباه جبران شود. در جلسه همين هفته بنده قول داده بودم كه صحبتي نمي كنم و سعي مي كنم كار خودم را انجام دهم. الان هم دنبال همين هستم كه جامعه مدرسین به تجزيه نرسد. اميدوارم اين دوستان هم بتوانند اين اثر را از بين ببرند. خلاصه بحث اخير اين است كه در جريان اين انتخابات، تركش هاي اختلافي كه به وسيله برخي آقايان در مسائل سياسي كشور به وجود آمد، دامن جامعه مدرسين را هم گرفت و ضربه اي به جامعه مدرسين وارد شد که اميدواريم با گذشت زمان آثار اين تركش ها از بين برود و جامعه به حالت اول خود بازگردد.