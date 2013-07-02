"جیمی کارتر" ابزار اصلی جاسوسی آمریکا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، رسوایی جاسوسی اطلاعاتی دولت آمریکا از شهروندان و دولت های کشورهای جهان هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد. هفته نامه اشپیگل که پیشتر با افشای رصد ارتباطات مقامات اتحادیه اروپا توسط آمریکا خشم مقامات این اتحادیه را علیه واشنگتن برانگیخته است، این بار از بخش دیگری از این عملیات جاسوسی پرده برداشته است.

بر اساس این گزارش زیر دریایی "یو اس اس جیمی کارتر" پیشرفته ترین و مهجزترین زیردریایی اتمی آمریکا نقشی کلیدی در این جاسوسی فراآتلانتیکی ایفا می کند. در حالی که "جیمی کارتر" رئیس جمهوری اسبق آمریکا با فعالیت های به اصطلاح صلح طلبانه و آزادی خواهانه خود شناخته می شود، یک زیردریایی با نام وی سرگرم انجام عملیات فوق سری در زیر آبهای اقیانوس اطلس است.

"یو اس اس جیمی کارتر" تنها زیردریایی که به نام یک رئیس جمهوری زنده آمریکا نامگذاری شده با 138 متر طول و 140 خدمه ماموریت ویژه ای در آبهای جهان دارد. وظیفه اصلی این زیردریایی جاسوسی اطلاعاتی از کشورهای جهان از طریق دسترسی به کابل های فیبرنوری کف دریاها و دیگر مجاری انتقال اطلاعات است.

این زیردریایی 2.5 میلیارد یورویی در سال 2005 جانشین USS Parche، سلف خود شده که در طول سالهای جنگ سرد محرمانه ترین سلاح آمریکایی ها برای جاسوسی اطلاعاتی از اتحاد جماهیر شوروی به شمار می آمد.

در میان خدمه این زیردریایی افرادی زبده و متخصص در زمینه های مختلف مشغول به فعالیت هستند. یو اس اس جیمی کارتر با موتوری بسیار کم صدا و بدنه ای که کمترین میزان امواج الکترومغناطیس را ساطع می کند، بهترین ابراز ارتش آمریکا برای انجام ماموریت های جاسوسی است.