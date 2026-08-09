سنندج بیش از ۲۴ هزار واحد صنفی دارد؛ ضرورت ساماندهی صنوف

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب ناصری بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کردستان اظهار کرد: شرایط حاکم بر بازار فشار قابل توجهی به واحدهای صنفی وارد کرده و بخش زیادی از کسبه برای ادامه فعالیت با مشکلات جدی مواجه هستند.
وی قطعی برق، کمبود اعتبارات و مشکلات اقتصادی را از مهمترین عوامل اثرگذار بر وضعیت فعلی اصناف دانست و افزود: در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای صنفی با کاهش توان مالی مواجه شدهاند و برای حفظ فعالیت خود به حمایت و دسترسی مناسب به منابع مالی نیاز دارند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان با انتقاد از عملکرد برخی بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات به اصناف بیان کرد: بانکها باید در شرایط موجود در کنار واحدهای صنفی قرار گیرند و به جای ایجاد موانع، مسیر تأمین نقدینگی و پرداخت تسهیلات را برای فعالان این بخش تسهیل کنند.
ناصری تأکید کرد: دولت نیز باید نقش مؤثرتری در حمایت از اصناف ایفا کند، چراکه واحدهای صنفی علاوه بر تأمین بخش قابل توجهی از نیازهای مردم، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارند و ایجاد اشتغال در این بخش نسبت به بسیاری از فعالیتهای صنعتی به سرمایه کمتری نیاز دارد.
وی ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان نیز در زمینه جذب سرمایهگذاری و اتصال به بازار با مشکلاتی مواجه هستند و حمایت، مشاوره و هدایت دولت میتواند به تقویت فعالیت اقتصادی این واحدها کمک کند.
رئیس اتاق اصناف استان کردستان همچنین خواستار نظارت بیشتر اتاق اصناف بر روند پرداخت تسهیلات شد و گفت: منابع مالی باید در مسیر تقویت واحدهای صنفی، حفظ اشتغال و توسعه کسبوکار هزینه شود.
شهرکهای صنفی راهکاری برای ساماندهی بازار
ناصری در ادامه سخنان خود، ایجاد شهرکهای صنفی را یکی از اولویتهای اصلی اتاق اصناف عنوان کرد و گفت: کمبود زمین و شرایط خاص توپوگرافی کردستان موجب شده بسیاری از شهرستانهای استان، بهویژه سنندج، با مشکل تأمین فضای مناسب برای استقرار صنوف مواجه باشند.
وی افزود: سنندج بیش از ۲۴ هزار واحد صنفی دارد و انتقال بخشی از این واحدها به شهرکهای تخصصی میتواند علاوه بر ساماندهی فعالیت صنوف، به مدیریت بهتر عرضه، تقاضا و اجاره واحدهای صنفی نیز کمک کند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان ادامه داد: هدفگذاری ما این است که حدود چهار هزار واحد صنفی در قالب شهرکهای تخصصی ساماندهی شوند؛ اقدامی که میتواند بخشی از مشکلات موجود در ساختار بازار سنندج را کاهش دهد.
ناصری یکی دیگر از آثار ایجاد شهرکهای صنفی را کاهش بار ترافیکی شهر دانست و گفت: پراکندگی واحدهای صنفی و رفتوآمدهای ناشی از فعالیت آنها در نقاط مختلف سنندج، یکی از عوامل مؤثر بر ترافیک و کاهش رونق برخی بخشهای بازار است و ساماندهی این واحدها در مجموعههای تخصصی میتواند به کاهش این مشکل کمک کند.
آغاز طرح شهرک ۴۸ هکتاری
وی از آغاز عملیات ایجاد یک شهرک صنفی در محدوده جنب پتروشیمی سنندج خبر داد و اظهار کرد: این شهرک در زمینی به مساحت ۴۸ هکتار احداث میشود و ظرفیت استقرار حدود دو هزار و ۵۰۰ واحد صنفی را خواهد داشت.
رئیس اتاق اصناف استان کردستان گفت: بخشی از ظرفیت این شهرک برای استقرار صنوفی مانند مصالحفروشان، ضایعاتفروشان و آهنفروشان در نظر گرفته شده است تا فعالیت این صنوف از محدودههای شهری خارج و در فضایی تخصصی و سامانیافته متمرکز شود.
۱۸ سال پیگیری برای تأمین زمین
رئیس اتاق اصناف استان کردستان با اشاره به دشواری تأمین زمین در سنندج گفت: شرایط توپوگرافی شهرستان، یافتن زمین مناسب برای اجرای طرحهای صنفی را دشوار کرده و همین مسئله یکی از موانع اصلی توسعه شهرکهای صنفی در استان است.
ناصری افزود: طی سالهای گذشته با همکاری مجموعه اتاق اصناف، دو کارگاه به صورت پایلوت راهاندازی شده و اقدامات اولیه برای ایجاد شهرکهای صنفی نیز انجام شده است، اما تأمین و واگذاری زمین همچنان یکی از چالشهای جدی این طرحهاست.
وی با انتقاد از طولانی شدن روند واگذاری زمین اظهار کرد: حدود ۱۸ سال است که موضوع ایجاد شهرکهای صنفی پیگیری میشود، اما هنوز در زمینه تحویل زمین و رفع برخی موانع اداری با مشکل مواجه هستیم.
ناصری تأکید کرد: تعیین تکلیف زمین و کوتاه شدن مسیرهای اداری میتواند اجرای شهرکهای صنفی را سرعت ببخشد و زمینه ساماندهی بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی را فراهم کند.
وی در پایان گفت: توسعه شهرکهای صنفی در کنار حمایت مالی از کسبه میتواند به حل همزمان بخشی از مشکلات اقتصادی اصناف، ساماندهی فضای کسبوکار، کاهش پراکندگی واحدها و بهبود وضعیت ترافیکی سنندج کمک کند.
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