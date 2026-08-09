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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

«هزار داستان» بعد از ماه صفر می‌آید؛ رونمایی از تیزر

«هزار داستان» بعد از ماه صفر می‌آید؛ رونمایی از تیزر

برنامه «هزار داستان» با اجرای حسین پاکدل بعد از ماه صفر از شبکه نسیم پخش می شود.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «هزار داستان» این روزها در مرحله تولید قرار دارد و حسین پاکدل نویسنده، کارگردان تئاتر و بازیگر که سه دهه پیش در قاب تلویزیون اجرا می کرد بعد از ۳۳ سال به اجرا در این قاب بازگشته است.

این برنامه با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید شده و پخش آن بعد از ماه صفر از شبکه نسیم آغاز می شود.

در آستانه پخش این برنامه، از تیزر آن نیز رونمایی شده است.

«هزار داستان» در فصل جدید به حوزه سلامت زندگی و اصلاح سبک زندگی مردم می پردازد.

در این برنامه موضوعاتی که در جامعه و شرایط کنونی سلامت روح و روان مخاطب را به خطر انداخته است، مورد بحث قرار می گیرد.

فصل جدید «هزار داستان» به کارگردانی محمدفواد صفاریان پور و تهیه کنندگی مشترک وی با علی زارعان پخش خواهد شد.

کد مطلب 6912332
عطیه موذن

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