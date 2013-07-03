به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ جاوید با اشاره به در دست انتشار بودن پنج اثر تازهخود برای انتشار در سوره مهر اظهار داشت: هدف اصلی من در پژوهش و تالیف این پنج اثر، بازنمایی و بازشناسی زوایای مختلف موسیقی ایرانی است که کمتر بدان توجه شده است.
وی ادامه داد: از سالیان قبل که کار پژوهش موسیقی را آغاز کرده بودم همواره برای پیدا کردن ریشههای و تاریخچههای موسیقایی کشورمان مجبور به استناد به چندین منابع خارجی بودم. لذا برای رفع این نقصان در موسیقی کشورمان به پژوهش موسیقی پرداختم.
جاوید افزود: در کتاب «نقش زن در موسیقی مناطق و نواحی ایران» به آوازهای مادران ایرانی برای فرزندانشان که به لالاییها معروف است اشاره داشتهام؛ همچنین آوازهایی که مادران در نواحی مختلف ایران حین کار برای فرزندانشان میخواندند در این مجلد گردآوری کردهام. در کتاب «موسیقی کار» هم به رابطه موسیقی و کار در ایران پرداختهام؛ در گذشته بیشتر اصناف ما برای پیشبرد هر چه بیشتر امورشان به نوعی با موسیقی سرکار داشتهاند حتی در بیشتر نواحی جشن کار برگزار میشد که از سازهای کوبهای استفاده میکردند. روایتهای زیادی نیز از مولانا مبنی بر موسیقی در بازار مسگرها در مجموعه شعرهایش دیدهمیشود.
وی افزود: کتاب «میراث پهلوانی در خراسان» در حقیقت به میراث، تاریخچه و آیینهای موسیقایی پهلوانی در آن خطه اختصاص دارد. در کتاب «موسیقی از حماسه تا انقلاب» بررسی تاریخ موسیقی حماسی از قبل و بعد اسلام تا انقلاب مشروطه و انقلاب 57 و زمان جنگ هشتساله را مورد بررسی قرار دادهام.
جاوید افزود: همچنین قرار است جلد دوم کتاب «پرند ستایش» با موضوعاتی چون پردهخوانی، صلوات خوانی و مناجات خوانی و... نیز به زودی توسط سوره مهر منتشر شود.
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