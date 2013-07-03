به گزارش خبرنگار مهر، طرح توسعه امامزاده جعفر (ع) يزد كه در مركز شهر در بافت تاريخي قرار دارد، با تصويب مراجع قانوني و كميسيون ماده پنج در سال 89 و گرفتن مصوبه دولت و اعتبارات دولتي، لازم الاجرا شد اما روند آن به كندي پيش رفت تا اينكه كار از چندي پيش به صورت جدي دنبال شده اما تخريب چند خانه ويرانه و مخروبه كه تنها نامي از بناي تاريخي را يدك مي‌كشد، سبب واكنش هاي شديد برخي رسانه ها شد.

تخريب اين خانه ها اكنون و در زمان ا جراي طرح توسعه امامزاده جعفر (ع) صورت نگرفته بلكه ويراني اصلي اين بناها، در زمان اوج بي توجهي هاي ميراث فرهنگي به بناهاي تاريخي صورت گرفته است.

نگراني رسانه ها و دوستداران ميراث فرهنگي از يك سو و شائبه و شايعه پراكني هاي عده اي ديگر با هدف خاص از سوي ديگر سبب شده تا مردم منطقه نيز نسبت به اين موضوع تهييج و تحريك شوند بي آنكه اصل ماجرا، آني باشد كه مردم از آن سخن مي گويند.

شايعاتي كه در ميان مردم براي تحريك آنها مطرح شد

عده اي از مردم با اجتماعات پي در پي خود مقابل ميراث فرهنگي، شهرداري، امامزاده و ... مطرح مي كنند كه حاضر نيستيم خانه هاي خود را در مقابل رقمي اندك بفروشيم اما در عوض خانه هاي وسيع ما به قبرستان تبديل شود و هر قبر يك متري 30 ميليون تومان به فروش برود.

اين سخنان در حالي از سوي عده اي از مردم مطرح مي شود كه مديركل اوقاف و امور خيريه استان يزد به طور كلي اين موضوع را رد كرده است.

مديركل اوقاف و امور خيريه استان يزد در جلسه اي كه با عنوان تبيين طرح توسعه امامزاده جعفر (ع) با حضور خبرنگاران و مسئولان مرتبط با امر برگزار شد، اظهار داشت: هیچ فضایی در طرح توسعه امامزاده جعفر (ع) یزد به قبرستان تبدیل نمی‌شود.

حجت الاسلام غلامرضا عادل افزود: فروش قبر در امامزاده مشکلات بسیاری نظیر مسائل شرعی، اجرای طرح‌های عمرانی، مشکلات برگزاری مراسم توسط خانواده‌های داغدار و ... را به دنبال دارد به همین دلیل قرار نیست چنین طرحی در امامزاده جعفر (ع) اجرایی شود و اين شايعه اي است كه از سوي برخي افراد با اهداف خاص در ميان مردم پراكنده شده است.

وي بيان كرد: براي تحقق فرمايش رهبري در مورد تبديل بقاع متبركه به قطب هاي فرهنگي نياز به تامين زيرساختها وجود دارد و با توجه به اينكه امامزاده جعفر (ع) به دليل قرار گرفتن در مركز شهر مورد استقبال مردم است، با كمبود شديد فضا به ويژه پاركينگ مواجه هستيم.

احياي بافت تاريخي مدنظر طرح توسعه

عادل تصريح كرد: ضمن اينكه احياي بافت تاريخي را مدنظر داريم و يكي از اهداف اجراي طرح توسعه، احياي بافت تاريخي است، توسعه فضاهايي نظير پاركينگ را نيز مدنظر داريم.

وي يادآور شد: براي اجراي اين طرح ها تاكنون 24 خانه تخريب شده كه هيچكدام از اين خانه ها ارزش تاريخي نداشته اند بلكه فرسوده بوده و قدمت 30 ساله داشته اند.

يكي از ايده هاي فرماندار يزد اين است كه اگر بخواهيم بافت تاريخي يزد را احيا كنيم بايد به افزايش ارزش ملك در اين بافت كمك كنيم كه اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي با حفظ فضاهاي ارزشمند تاريخي يكي از اين راهكارهاست.

وي با بيان اينكه دنيا يزد را به عنوان نخستين شهر خشتي جهان مي شناسد، خاطرنشان كرد: متاسفانه اين بافت ارزشمند در بسياري نقاط تبديل به سكونتگاه جمعيت غيربومي و اتباع بيگانه و مركز سرقت و فساد شده است اما لازم است براي حفظ جمعيت بومي در بافت تاريخي، خانه‌هاي قديمي به رستوران و هتل تبديل شود تا از اين طريق هم نگهداري آنها توجيه اقتصادي داشته باشد و هم به رونق بافت كمك كند و بتواند جذب كننده توريست ها باشد؛ همان اتفاقي كه اكنون در برخي مناطق بافت گسترده تاريخي يزد رخ داده است.

فرماندار يزد تصريح كرد: براي احياي بافت تاريخي بايد همه دستگاه‌ها پاي كار بيايند و همكاري كنند در غير اين صورت احياي بافت به طور كامل انجام نخواهد شد.

سيفي يادآور شد: 20 ميليارد تومان براي بافت تاريخي در سفر دوم رياست جمهوري مصوب شد و در لايحه بودجه سال گذشته، 10 ميليارد تومان براي احياي بافت تاريخي در نظر گرفته شد كه اين اقدام موجب رونق اين بافت شد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه توسعه امري طبيعي طبيعي است و بسياري از بناهاي تاريخي يزد از جمله مسجد جامع نيز در زمان‌هاي مختلف توسعه پيدا كرده‌اند، تاكيد كرد: اما اين توسعه نبايد منجر به از بين رفتن بافت تاريخي شود بلكه بايد جاذب گردشگر نيز باشد مانند هتل داد كه در گذشته گاراژ بود اما اكنون به مكاني مدرن، كارآمد جاذب مسافران و گردشگران تبديل شده است.

هويت بافت تاريخي خدشه دار نمي شود

سيفي خاطرنشان كرد: توسعه بايد به نحوي انجام شود كه هويت بافت تاريخي را از بين نبرد و در طرح توسعه امامزاده جعفر (ع) نيز همين نكات مدنظر قرار گرفته است.

وي تصريح كرد: امامزاده بايد سنبل ارزش ديني و ارزش بافت تاريخي باشد و به طور قطع همانگونه كه رسانه‌ها نگران بافت تاريخي هستند، مسئولان نيز به اين امر توجه دارند و هيچ فضاي ارزشمند تاريخي تخريب نخواهد شد.

شهردار يزد هم گرچه در گزارشي كه پيش از اين توسط خبرگزاري مهر تهيه شده بود، بر عدم تخريب فضاهاي تاريخي تاكيد كرده بود، اما در اين جلسه باز هم بر تاكيدات خود تاكيد كرد.

محمدرضا عظيمي زاده اظهار داشت: نمي خواهيم بافت تاريخي يزد خالي از سكنه باشد يا افراد غيربومي و افاغنه ساكن آن باشند، نمي خواهيم خانه هاي تاريخي به خرابه تبديل شوند بلكه مي خواهيم بافت تاريخي باعث امنيت و زنده بودن آن شود.

احياي بافت تاريخي را نبايد تخريب نام نهاد

وي تاكيد كرد: اكنون به طور دائم گزارش داريم كه چاه‌هاي جذبي فرو مي‌ريزد، ديوارها بر اثر بارندگي تخريب مي‌شوند و بسياري موارد ديگر كه بافت تاريخي را به تدريج رو به نابودي مي برد.

عظيمي زاده عنوان كرد: متاسفانه اكنون بافت تاريخي با بافت فرسوده تلفيق شده و هر اقدامي در آنها سبب واكنش عده اي مي شود.

شهردار يزد تاكيد كرد: طرح توسعه و تخريب خانه هاي فرسوده را نبايد تخريب بافت تاريخي نام نهاد بلكه بايد واقع بين بود و اين اقدامات را احياي بافت تاريخي خواند.

همه مسئولان استان بر اين مسئله كه بافت تاريخي تخريب نمي شود تاكيد دارند و به نظر مي رسد كه خانه هاي تاريخي كه با بي توجهي در دهه هاي گذشته، مخروبه و به تلي از خاك تبديل شده اند، نمي توانند براي بافت تاريخي ارزشمند باشند بلكه بايد كمك كرد تا اين بافت احيا شود تا خانه هاي محدود تاريخي و داراي ارزش نيز در طرح هاي توسعه اي، احيا شوند.

شهر يزد كه اكنون بزرگترين شهر خشتي جهان است و بعد از ونيز در ايتاليا، داراي افتخار در اين زمينه است، اكنون به همتي بلند و همدلي نيازمند است تا دوباره هويتي كه به سمت مخدوش شدن مي رود را احيا كند. ------------------

گزارش: نيره شفيعي پور