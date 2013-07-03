درخواست البرادعی از ارتش/عبدالمنعم ابوالفتوح: مرسی باید کنار رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، حزب الدستور به رهبری محمد البرادعی از ارتش مصر خواست از شهروندان مصری حمایت کند. روسیا الیوم نیز گزارش داد: عبدالمنعم ابوالفتوح رئیس حزب مصر قوی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر از محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خواست که با کناره گیری خود از قدرت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام مانع خشونت و کشتار در مصر شود.

وی با بیان این مطلب افزود: عقلا کسانی هستند که از تاریخ درس عبرت می گیرند. ابوالفتوح خاطرنشان کرد: محمد مرسی باید فورا در راستای تحقق خواسته های مردم مصر استعفای خود را تقدیم کند.