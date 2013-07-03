  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۱۴

در ادامه اختلافات ارضی؛

نخست وزیر ژاپن از مقامات چین انتقاد کرد

نخست وزیر ژاپن از مقامات چین انتقاد کرد

نخست وزیر ژاپن از موضع اتخاذ شده از سوی مقامات چین در مورد مذاکرات بر سر مالکیت مجمع الجزایر دریای چین انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "آسوشیتد پرس"، "شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن از مقامات کشور چین در قبال موضع چین در مورد مذاکرات بر سر مالکیت مجمع الجزایر دریای چین انتقاد کرد.

"شینزو آبه" که در سالن کنفرانس بین المللی ژاپن در مورد این موضوع سخن می گفت چین را به علت بستن تمام راه ها برای مذاکره بین دو کشور مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد بستن تمام درها برای مذاکره بین دو کشور و نپذیرفتن شرکت در نشست های دو کشور کار اشتباهی است.

 وی افزود : موضع چین از نظر جامعه جهانی قابل قبول نیست و ما به دنبال راه حلی صلح آمیز برای این مسئله هستیم.

ماه گذشته نظامیان ژاپن برای برگزاری رزمایشی مشترک با نظامیان آمریکایی و تقویت توان دفاعی خود عازم این کشور شدند که برگزاری این رزمایش با مخالفت مقامات چین مواجه شد.

دو کشور ژاپن و چین مدت هاست که بر سر مالکیت مجمع الجزایر دریای چین با یکدیگر اختلاف دارند.

کد مطلب 2089700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها