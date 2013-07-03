نخست وزیر ژاپن از مقامات چین انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "آسوشیتد پرس"، "شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن از مقامات کشور چین در قبال موضع چین در مورد مذاکرات بر سر مالکیت مجمع الجزایر دریای چین انتقاد کرد.

"شینزو آبه" که در سالن کنفرانس بین المللی ژاپن در مورد این موضوع سخن می گفت چین را به علت بستن تمام راه ها برای مذاکره بین دو کشور مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد بستن تمام درها برای مذاکره بین دو کشور و نپذیرفتن شرکت در نشست های دو کشور کار اشتباهی است.

وی افزود : موضع چین از نظر جامعه جهانی قابل قبول نیست و ما به دنبال راه حلی صلح آمیز برای این مسئله هستیم.

ماه گذشته نظامیان ژاپن برای برگزاری رزمایشی مشترک با نظامیان آمریکایی و تقویت توان دفاعی خود عازم این کشور شدند که برگزاری این رزمایش با مخالفت مقامات چین مواجه شد.

دو کشور ژاپن و چین مدت هاست که بر سر مالکیت مجمع الجزایر دریای چین با یکدیگر اختلاف دارند.