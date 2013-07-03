ژاپن درباره حفاری چین در نزدیکی منطقه مورد مناقشه ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "بی بی سی" ، "یوشی هیدا سوگا" وزیر ارشد کابینه ژاپن با اشاره به اقدام اخیر چین برای ساخت تاسیسات حفاری در نزدیکی منطقه مورد مناقشهدو کشور در دریای چین گفت این اقدام چین غیرقابل قبول است.

این مقام ژاپنی در این خصوص گفت: این اقدامات در داخل مرزهای چین است اما این نگرانی وجود دارد که این حفاری منابع گازی ژاپن را هم به سمت چین بکشاند.

وی در ادامه گفت : ما مراتب نگرانی شدید خود درباره این اقدام چین را از طریق دیپلماتیک به اطلاع آنها رسانده ایم.

بنا بر این گزارش دولت چین هنوز پاسخی به ابراز نگرانی ژاپن نداده است.

در پی مناقشات ارضی دو کشور توافق نامه همکاری بین دو کشور ملغی شده بطوریکه حوزه های فعالیت اقتصادی کشور در حوزه های گازی دریای چین در حال حاضر با هم همپوشانی پیدا کرده است.

هر دو کشور در حال حاضر برای خود حق اکتشاف خصوصی قائل هستند.