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۱۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۵۰

رسانه های ژاپنی خبر دادند؛

همکاری ژاپن و ازبکستان در زمینه هسته ای

همکاری ژاپن و ازبکستان در زمینه هسته ای

دولت ژاپن با هدف دستیابی به منابع پایدار اورانیوم با ازبکستان در زمینه اکتشاف این ماده همکاری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "ژاپن تایمز"، ژاپن و ازبکستان همکاری  مشترک اکتشاف اورانیوم در ازبکستان را آغاز خواهند کرد.

 به گفته مقامات بازرگانی و صنعت ژاپن، همکاری دو کشور ژاپن و ازبکستان که قرار است از روز دوشنبه آغاز شود با هدف تامین منابع پایدار اورانیوم و همچنین راه اندازی مجدد نیروگاه های هسته ای ژاپن انجام خواهد شد.

در همین ارتباط "یوکاری ساتو" معاون وزیر بازرگانی ژاپن روز یکشنبه به ازبکستان سفر و با مقامات این کشور دیدار خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، ژاپن و ازبکستان برای اکتشاف مشترک اورانیوم در ازبکستان به مدت پنج سال با یکدیگر به توافق رسیده اند.

کد مطلب 2091341

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