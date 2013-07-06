همکاری ژاپن و ازبکستان در زمینه هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "ژاپن تایمز"، ژاپن و ازبکستان همکاری مشترک اکتشاف اورانیوم در ازبکستان را آغاز خواهند کرد.

به گفته مقامات بازرگانی و صنعت ژاپن، همکاری دو کشور ژاپن و ازبکستان که قرار است از روز دوشنبه آغاز شود با هدف تامین منابع پایدار اورانیوم و همچنین راه اندازی مجدد نیروگاه های هسته ای ژاپن انجام خواهد شد.

در همین ارتباط "یوکاری ساتو" معاون وزیر بازرگانی ژاپن روز یکشنبه به ازبکستان سفر و با مقامات این کشور دیدار خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، ژاپن و ازبکستان برای اکتشاف مشترک اورانیوم در ازبکستان به مدت پنج سال با یکدیگر به توافق رسیده اند.