احزاب سیاسی ترکیه برکنار"مرسی" را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " تودی زمان" چاپ ترکیه ، در واکنش به برکناری محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر احزاب و گروه های سیاسی مختلف ترکیه با صدور بیانیه ای مشترک کودتای ارتش را محکوم کردند.

این بیانیه توسط کمیسیون حقوق بشر پارلمان ترکیه تهیه شده و به امضای حزب حاکم عدالت و توسعه ، حزب جمهوری خلق که بزرگترین حزب مخالف دولت ، حزب مخالف جنبش ملی گراها و حزب مخالف صلح و دموکراسی رسیده است.

در این بیانیه آمده است: قدرت سیاسی که که توسط نیروهای غیرقانونی غصب شده است باید سریعا به مردم مصر برگردانده شود و تمامی کشورهای جهان باید در مقابل چنین اقداماتی بایستند اقدامی که پتانسیل نقض حقوق بشر را دارند.

"کمال قلیچداراوغلو" رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه نیز پیش تر اقدام ارتش مصر در سرنگون کردن مرسی را محکوم کرده و گفته بود: کودتای نظامی قابل قبول نیست و هر چه سریعتر مصر باید به دموکراسی برگردد.