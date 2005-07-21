  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ تیر ۱۳۸۴، ۱۵:۳۳

آمريكا خواستار از سرگيري فعاليت عرب هاي سني در كميته تدوين قانون اساسي عراق شد

در پي تصميم اعراب سني به تعليق عضويت خود در كميته تدوين قانون اساسي دائمي عراق، آمريكا از آنها خواست در تصميم خود تجديد نظر كرده و به فعاليت خود در اين كميته ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آمريكا از عرب هاي سني عراق خواست براي ادامه فعاليت در كميته تدوين قانون اساسي دائمي كشورشان به اين كميته بازگردند.

اين امر پس از آن صورت گرفت كه چهار تن از عرب هاي سني در پي ترور سه تن از اعضاي عرب سني كميته تدوين عضويت خود را به حال تعليق درآوردند.

آدام ارلي سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت : بديهي است كه از هنگام وقوع اين حوادث نگراني هايي درباره امنيت اعضاي سني در كميته تدوين قانون اساسي بوجود آيد اما تمايل داريم همه عراقي ها در كميته تدوين به فعاليت ادامه دهند.

در اين حال يك مسئول در وزارت امور خارجه آمريكا ابراز عقيده كرد : عرب هاي سني به زودي براي فعاليت در كميته تدوين بازگردند.

شايان ذكر است در پي كشته شدن سه عضو عرب سني كميته تدوين قانون اساسي ، چهار عضو عرب اين كميته عضويت خود را به حال تعليق درآوردند.

بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالي پيش نويس قانون اساسي دايمي بايد تا 15 آگوست(24 مرداد) تهيه شودو تا قبل از 15 اكتبر ( 23 مهر)  نيز يك همه پرسي را براي كسب موافقت ملت عراق با آن برگزار شود.اين همه پرسي بايد اكثريت آراي ملت عراق را كسب نمايد،مشروط برآنكه دو سوم جمعيت سه استان مجاور از مجموع 18 استان آن را رد نكنند.

در صورتي كه قانون اساسي دائمي به تاييد مردم اين كشوربرسد ، انتخابات سراسري بايد حداكثر 15 دسامبر(24 آذر84 ) به منظور تشكيل دولت جديد تا 31 همان ماه ( 10 دي 84) برگزار شود.

کد مطلب 209080

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها