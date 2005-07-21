آمريكا خواستار از سرگيري فعاليت عرب هاي سني در كميته تدوين قانون اساسي عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آمريكا از عرب هاي سني عراق خواست براي ادامه فعاليت در كميته تدوين قانون اساسي دائمي كشورشان به اين كميته بازگردند.



اين امر پس از آن صورت گرفت كه چهار تن از عرب هاي سني در پي ترور سه تن از اعضاي عرب سني كميته تدوين عضويت خود را به حال تعليق درآوردند.



آدام ارلي سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت : بديهي است كه از هنگام وقوع اين حوادث نگراني هايي درباره امنيت اعضاي سني در كميته تدوين قانون اساسي بوجود آيد اما تمايل داريم همه عراقي ها در كميته تدوين به فعاليت ادامه دهند.



در اين حال يك مسئول در وزارت امور خارجه آمريكا ابراز عقيده كرد : عرب هاي سني به زودي براي فعاليت در كميته تدوين بازگردند.



شايان ذكر است در پي كشته شدن سه عضو عرب سني كميته تدوين قانون اساسي ، چهار عضو عرب اين كميته عضويت خود را به حال تعليق درآوردند.

بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالي پيش نويس قانون اساسي دايمي بايد تا 15 آگوست(24 مرداد) تهيه شودو تا قبل از 15 اكتبر ( 23 مهر) نيز يك همه پرسي را براي كسب موافقت ملت عراق با آن برگزار شود.اين همه پرسي بايد اكثريت آراي ملت عراق را كسب نمايد،مشروط برآنكه دو سوم جمعيت سه استان مجاور از مجموع 18 استان آن را رد نكنند.

در صورتي كه قانون اساسي دائمي به تاييد مردم اين كشوربرسد ، انتخابات سراسري بايد حداكثر 15 دسامبر(24 آذر84 ) به منظور تشكيل دولت جديد تا 31 همان ماه ( 10 دي 84) برگزار شود.

