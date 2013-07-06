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۱۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۹

مذاکرات دو کره درباره سرنوشت منطقه کائه سانگ آغاز شد

مذاکرات دو کره درباره سرنوشت منطقه کائه سانگ آغاز شد

یک رسانه کره جنوبی از آغاز مذاکرات دو کره درباره ازسرگیری فعالیت مجتمع صنعتی صنعتی کائه سانگ دو کره در روستای "پانمونجوم" خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، کره شمالی و کره جنوبی امروز شنبه مذاکرات خود را درباره ازسرگیری فعالیت مجتمع صنعتی صنعتی کائه سانگ دو کره در روستای "پانمونجوم" آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، دو کره موافقت خود را برای انجام مذاکرات در پنجشنبه گذشته با هدف حل اختلافات درباره منطقه کائه سانگ اعلام کرده که همزمان با افزایش تنش ها در شبه جزیره کره نزدیک به سه ماه است که فعالیت این مجتمع متوقف شده است. 

چین، روسیه و سازمان ملل متحد ضمن استقبال درباره آغاز مذاکرات دو کره درباره نتایج آن ابراز امیدواری کردند.

کد مطلب 2090882

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