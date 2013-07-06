بازرسان انجمن نویسندگان کودک و نوجوان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمين مجمع عمومى انجمن نويسندگان كودك و نوجوان به رياست مجید راستى برگزار شد. محمود برآبادی، جمالالدین اکرمی، رضوان خرّمیان، مصطفی خرامان و محمد قصاع، ساير اعضاى هيئت رئيسه بودند.
در ابتداى اين جلسه، محسن هجری، دبیر انجمن به گزارش عملکرد یکساله انجمن پرداخت و در بخشی از صحبتهایش با اشاره به مشکلاتی از جمله سرقت ادبی، دریافت مالیات بعضی ناشران از نویسندگان بهرغم قانون و عدم شارژ الکترونیک کتاب در ایام نمایشگاه کتاب گفت: متأسفانه در سال گذشته و به دلیل همکاری نکردن بخش دولتی با انجمن و اعضایش هیچیک از این مسائل به سرانجام و نتیجه نرسید.
پس از آن جعفر توزندهجانی، خزانهدار انجمن به ارائه گزارش مالی پرداخت. پرداخت حق عضويتها توسط اعضا، كمكهاى مالى اعضا، برگزارى كلاسهاى آموزشى، برگزاری مراسم سالگرد و بقیه مراسم از جمله مواردى بود كه توزندهجانی به آنها اشاره كرد.
مناف یحییپور نیز به نمایندگی از بازرسان انجمن گزارشی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه در سالی که گذشت هیچ شکایتی دریافت نشد و در گردش مالی سال 1391 مشکلی وجود نداشت.
پس از آن هم تراز سالیانه و بودجه پیشنهادی که پیش از شروع جلسه در اختیار اعضای قرار گرفته بود، به رأی گذاشته شد و به تصویب حاضران در مجمع رسید. همچنين اعضا با افزایش حق عضويت سالانه موافقت کردند و حق عضویت به 50 هزار تومان در سال رسید.
در مرحله انتخابات بازرسان آیدا ابوترابی، عزتالله الوندی، مهناز باقری، منوچهر پردل، مصطفی خرامان و مناف یحییپور كانديدا شدند و پس از رأیگیری به ترتيب آرا مناف یحییپور، مصطفی خرامان و عزتالله الوندی به عنوان اعضاى اصلى و آیدا ابوترابی و مهناز باقری به عنوان اعضای علیالبدل انتخاب شدند.
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