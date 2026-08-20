کشف ۴۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در طرح «آرامش در شهر» همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرحله بیستونهم طرح «آرامش در شهر» همزمان با سراسر کشور و با ۲ رویکرد جمعآوری معتادان متجاهر از سطح شهرها، میدانها و تفرجگاهها و همچنین برخورد با خردهفروشان و توزیعکنندگان مواد مخدر از ۲۵ مردادماه به مدت چهار روز در سطح استان همدان اجرا شد.
وی افزود: بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان انتظامی استان همدان شامل نیروهای کلانتریها، پاسگاهها و پلیس مبارزه با مواد مخدر، در اجرای این طرح بهکارگیری شدند.
فرمانده انتظامی استان همدان گفت: در جریان اجرای این طرح ۴۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۱۳۰ نفر از خردهفروشان و توزیعکنندگان مواد مخدر دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
سردار نجفی ادامه داد: ۳۶۵ معتاد متجاهر نیز از معابر عمومی، تفرجگاهها و مراکز تفریحی جمعآوری و پس از غربالگری به مراکز موضوع ماده ۱۵ و ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر معرفی شدند.
وی بیان کرد: در ارتباط با اجرای این طرح ۲ باب منزل و مغازه نیز پلمب و ۴۶ نقطه آلوده در سطح استان پاکسازی شد.
فرمانده انتظامی استان همدان با تاکید بر تداوم اجرای طرح «آرامش در شهر» از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تهیه، توزیع و مصرف مواد مخدر را از طریق پلیس مبارزه با مواد مخدر، کلانتریها، پاسگاهها یا مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
نظر شما