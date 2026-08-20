زورآوند: هشدار سطح زرد افزایش دما در کرمانشاه صادر شد

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال نفوذ موج گرم به جو منطقه، هشدار سطح زرد هواشناسی برای افزایش محسوس دمای هوا در استان کرمانشاه صادر شده است.
وی افزود: این سامانه از روز پنجشنبه ۲۹ مرداد فعالیت خود را آغاز میکند و تا روز دوشنبه دوم شهریور ادامه خواهد داشت و طی این مدت، متوسط دمای هوا در غالب نقاط استان به تدریج افزایش مییابد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: منطقه اثر این هشدار کل استان است و مناطق گرمسیر بیش از سایر نقاط تحت تأثیر افزایش دما قرار میگیرند.
زورآوند تصریح کرد: در روزهای جمعه تا دوشنبه، بیشینه دمای هوا در مناطق معتدل استان بین ۴۰ تا ۴۲ درجه و در مناطق گرمسیر بین ۴۵ تا ۴۷ درجه سلسیوس پیشبینی میشود.
وی با اشاره به پیامدهای احتمالی این شرایط جوی، افزایش مصرف آب و برق، احتمال گرمازدگی، تنش آبی در باغات و مزارع و احتمال وقوع آتشسوزی در مزارع و مراتع خشک را از مهمترین آثار افزایش محسوس دما عنوان کرد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از شهروندان خواست در ساعات گرم روز از تردد غیرضروری و قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم خورشید خودداری کرده و در مصرف آب و برق صرفهجویی کنند.
زورآوند همچنین بر استفاده از سایهبان برای کولرهای آبی تأکید کرد و افزود: کشاورزان برای کاهش تنش آبی، دور آبیاری باغات و مزارع را تنظیم و آبیاری را در ساعات خنک روز انجام دهند و از محلولپاشی و سمپاشی در ساعات گرم روز خودداری کنند.
وی ادامه داد: تأمین آب کافی، تنظیم جیره غذایی دام و طیور، استفاده از مهپاش و انتقال دامها به زیر سایهبان از دیگر اقدامات ضروری در این شرایط است و دما و رطوبت گلخانهها، دامداریها، مرغداریها و سالنهای پرورشی نیز باید تنظیم شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: زنبورداران نیز باید کندوها را در سایه مستقر کرده یا از سایهبان استفاده کنند و آب مورد نیاز زنبورها را تأمین کنند.
زورآوند خاطرنشان کرد: در استخرهای پرورش آبزیان نیز تنظیم ارتفاع آب، جیره غذایی و هوادهی باید متناسب با شرایط گرمایی انجام شود.
وی در پایان بر آمادگی دستگاههای اجرایی و اطلاعرسانی بهموقع از طریق رسانههای محلی برای کاهش آثار و خسارات احتمالی ناشی از افزایش دما تأکید کرد.
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