احداث ۱۱۴ کیلومتر بزرگراه،۳تونل و ۲پل بزرگ در کرمانشاه تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، رامین الماسی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی این پروژه، با بیان اینکه طول محور سرمست - قلاجه ۲۸.۲ کیلومتر است، افزود: عملیات اجرایی در دو جبهه آغاز شده است؛ ۳.۸ کیلومتر از سمت قلاجه به سمت سرمست و ۶ کیلومتر نیز از مسیر اسلام‌آبادغرب به سمت سرمست در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه اظهار کرد: در مرحله نخست، اجرای بخش‌های دارای حجم بالای خاکبرداری، خاکریزی و عملیات فنی در اولویت قرار گرفته است؛ بخش‌هایی که حدود ۵۰ درصد ارزش ریالی پروژه را به خود اختصاص می‌دهند.

الماسی با اشاره به ظرفیت اجرایی پیمانکار پروژه گفت: پیمانکار این طرح توان اجرای عملیات به‌صورت سه شیفت و ثبت ماهانه تا ۴۰ میلیارد تومان صورت‌وضعیت را دارد؛ از این رو، تأمین به‌موقع منابع مالی، شرط اصلی تداوم و تسریع در اجرای پروژه است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه بیان کرد: برای پیشبرد کامل این محور، تخصیص اعتباری در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات توازن استانی ضروری است و در صورت تأمین منابع، عملیات اجرایی با تمام ظرفیت دنبال خواهد شد.

الماسی خواستار همراهی مردم و مالکان اراضی واقع در مسیر پروژه شد و گفت: تسریع در فرآیند تملک اراضی، امکان آغاز هم‌زمان عملیات خاکی و جلوگیری از وقفه در اجرای طرح را فراهم می‌کند و حقوق مالکان در فرآیند قانونی و پس از انجام ارزیابی کارشناسی پرداخت خواهد شد.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال مالی ۱۴۰۵، ۱۱۴ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی، سه دستگاه تونل و دو پل بزرگ به زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان افزوده می‌شود که تاکنون ۷۵ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی، تونل شهید حاجی‌زاده و پل بزرگ گاماسیاب به بهره‌برداری رسیده یا آماده افتتاح است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: با تکمیل برنامه‌های در دست اجرا، طول بزرگراه‌های استان کرمانشاه از ۴۶۰ کیلومتر پیش از سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۶۰ کیلومتر تا پایان سال ۱۴۰۵ خواهد رسید.