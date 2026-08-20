تساوی تیم فوتبال خاتون بم برابر النصر عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خاتون بم در دومین مسابقه خود در دور گروهی رقابت‌های جام‌ باشگاه‌های زنان آسیا امروز(پنج‌شنبه، ۲۹ مرداد) به مصاف النصر عربستان رفت و در نهایت به تساوی یک- یک رضایت داد.



خاتون بم در این مسابقه ابتدا در دقیقه ۸۴ دروازه‌اش را باز شده دید اما دقیقه ۹۵ سارا دیدار کار را به تساوی کشاند تا یک تساوی شیرین برای شاگردان مرضیه جعفری به دست بیاید.



با این تساوی احتمال صعود خاتون به مرحله اصلی افزایش یافت⁩.



نماینده ایران در آخرین مسابقه خود از دور گروهی یکشنبه اول شهریور مقابل اتحاد اردن به میدان می‌رود.