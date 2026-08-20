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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸

جام باشگاه های زنان آسیا؛

تساوی تیم فوتبال خاتون بم برابر النصر عربستان

تساوی تیم فوتبال خاتون بم برابر النصر عربستان

دیدار تیم های فوتبال خاتون بم و النصر عربستان با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خاتون بم در دومین مسابقه خود در دور گروهی رقابت‌های جام‌ باشگاه‌های زنان آسیا امروز(پنج‌شنبه، ۲۹ مرداد) به مصاف النصر عربستان رفت و در نهایت به تساوی یک- یک رضایت داد.

خاتون بم در این مسابقه ابتدا در دقیقه ۸۴ دروازه‌اش را باز شده دید اما دقیقه ۹۵ سارا دیدار کار را به تساوی کشاند تا یک تساوی شیرین برای شاگردان مرضیه جعفری به دست بیاید.

با این تساوی احتمال صعود خاتون به مرحله اصلی افزایش یافت⁩.

نماینده ایران در آخرین مسابقه خود از دور گروهی یکشنبه اول شهریور مقابل اتحاد اردن به میدان می‌رود.

کد مطلب 6922463

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