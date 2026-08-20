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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

معرفی ۲۰ متقاضی بهزیستی رزن برای دریافت ۴ میلیارد تومان تسهیلات

معرفی ۲۰ متقاضی بهزیستی رزن برای دریافت ۴ میلیارد تومان تسهیلات

همدان-رئیس اداره بهزیستی رزن گفت: تاکنون ۲۰ نفر از متقاضیان واجد شرایط برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که مجموع تسهیلات معرفی‌شده برای این افراد ۴ میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین کمیته اشتغال اداره بهزیستی شهرستان رزن با هدف بررسی پرونده متقاضیان تسهیلات خوداشتغالی و تسریع در روند معرفی واجدان شرایط به بانک‌های عامل برگزار شد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان رزن در این جلسه بر رعایت ضوابط و مقررات، احراز دقیق شرایط متقاضیان و هدایت تسهیلات به سمت ایجاد اشتغال پایدار تاکید کرد.

نجیبه رضایی با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته در حوزه اشتغال مددجویان اظهار کرد: در سال جاری از محل اعتبارات استانداری و در قالب ماده ۹۵، ۱۲ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال به بانک‌های عامل اختصاص یافته است.

وی افزود: تاکنون ۲۰ نفر از متقاضیان واجد شرایط برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که مجموع تسهیلات معرفی‌شده برای این افراد ۴ میلیارد تومان است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان رزن ادامه داد: بررسی دقیق پرونده‌ها و تسریع در فرآیند معرفی متقاضیان واجد شرایط با هدف حمایت از اشتغال و توانمندسازی اقتصادی مددجویان در دستور کار بهزیستی شهرستان قرار دارد.

کد مطلب 6922458

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