به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، سرژیک تیموریان پس از اتمام این جلسه در خصوص احتمال حضور آندرانیک در تیم استقلال اظهار داشت: آندو پیشنهادات خود را به سه تیم قطری که خواستار جذب او هستند، اعلام کرده و تا پایان وقت اداری امروز قرار است که آنها نتیجه را به وی اعلام کنند.

وی افزود: در نهایت فکر می‌کنم عصر امروز جواب‌های نهایی برای او ارسال شوند و در صورتی که با این تیم‌ها به توافق نرسیم، بار دیگر نشستی با فتح‌الله‌زاده خواهیم داشت تا در نهایت تکلیف او امشب به طور قطع مشخص شود.