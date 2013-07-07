۱۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۳

سرژیک تیموریان:

تکلیف آندو امشب مشخص می‌شود

برادر و مدیر برنامه‌های آندرانیک تیموریان بعد از نشست ظهر امروز خود با مدیرعامل باشگاه استقلال تاکید کرد تکلیف این بازیکن یکشنبه شب مشخص می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، سرژیک تیموریان پس از اتمام این جلسه در خصوص احتمال حضور آندرانیک در تیم استقلال اظهار داشت: آندو پیشنهادات خود را به سه تیم قطری که خواستار جذب او هستند، اعلام کرده و تا پایان وقت اداری امروز قرار است که آنها نتیجه را به وی اعلام کنند.

وی افزود: در نهایت فکر می‌کنم عصر امروز جواب‌های نهایی برای او ارسال شوند و در صورتی که با این تیم‌ها به توافق نرسیم، بار دیگر نشستی با فتح‌الله‌زاده خواهیم داشت تا در نهایت تکلیف او امشب به طور قطع مشخص شود.

