به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، امیر قلعه‌نویی در حاشیه تمرین امروز صبح استقلال که در این آکادمی برگزار شد، خاطرنشان کرد: وضعیت تیم روز به روز بهتر می‌شود. خوشبختانه مسائل مالی در حال برطرف شدن است. جا دارد همین جا تشکر ویژه‌ای از محمد عباسی وزیر محترم ورزش کنم که کمک شایانی را به مجموعه استقلال داشتند. در حال حاضر تنها دغدغه ما این است که تیم سال گذشته‌مان را حفظ کنیم و اینکه تمام نفراتمان را در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم دوره بدنسازی را با تیمی کامل سپری کنیم.

وی در خصوص عملکرد باشگاه در فصل نقل و انتقال گفت: در فصل یارگیری عملکرد خوبی داشتیم و توانستیم چهار بازیکن به خدمت بگیریم که قرار است در این فصل عصای تیم باشند.

سرمربی تیم استقلال از صحبت‌های روز گذشته میان جواد نکونام و علی فتح‌الله‌زاده ابراز بی اطلاعی کرد و ادامه داد : جواد بازیکن بزرگ و خوبی می‌باشد و باید منتظر نتیجه آن در روزهای آینده باشیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت مذاکره با آندرانیک تیموریان و مجتبی جباری هم گفت: باشگاه در حال مذاکره با آندو است ولی جباری نباید آن مصاحبه را انجام می‌داد. به هر حال او بازیکن بزرگ و کاپیتان دوم تیم ما است ولی در کل من معتقدم این موضوع نیاز به زمان دارد و قابل حل شدن است.

سرمربی استقلال در خصوص تاخیر دو هفته‌ای شروع لیگ گفت: ما نه درخواست و نه موضوع خاصی داشتیم که بخواهیم به واسطه آن لیگ دیرتر شروع شود. ما مطیع قانون هستیم و این درخواست سرمربی تیم ملی بوده که در نهایت به نفع ما هم شده است.

وی در مورد برنامه خود برای فصل جدید و نیز لیگ قهرمانان آسیا خاطرنشان کرد: اول اینکه کسب قهرمانی آسیا دست خدا است ولی امسال تمام تلاشمان را می‌کنیم تا بهترین نتایج را بگیریم و من تنها قولی که به هواداران می توانم بدهم این است که امسال به مراتب تیمی بهتر از سال گذشته خواهیم داشت.

قلعه‌نوبی همچنین با اشاره به پیروزی‌های اخیر تیم‌های ملی فوتبال و والیبال کشورمان گفت: این صعودها و این پیروزی‌ها به تیم‌های ملی ما و همچنین به شادی مردم در کشور کمک زیادی می‌تواند بکند. ولی با توجه به سنوات گذشته، ایراد عمده‌ای که می‌توان به آن گرفت این است که با هر برد و هر صعودی به جای اینکه نقاط ضعف خود را شناسایی و در آخر برطرف کنیم، ضعف‌هایمان را پوشش می دهیم.

