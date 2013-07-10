  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۴

تیموریان در گفتگو با مهر:

منتظر ویزای قطر هستیم/ آندو از هفته آینده استارت می‌زند

منتظر ویزای قطر هستیم/ آندو از هفته آینده استارت می‌زند

مدیر برنامه‌های آندرانیک تیموریان با تاکید بر این که هنوز ویزای قطر برای وی صادر نشده است، گفت: منتظر ویزای قطر هستیم و هر زمانی که صادر شود برای مذاکره به این کشور می‌رویم.

سرژیک تیموریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات آندرانیک با باشگاه استقلال و تیم‌های قطری خاطرنشان کرد: اتفاق تازه‌ای رخ نداده و ما منتظر صدور ویزای قطر هستیم تا به این کشور برویم. هر زمانی که این اتفاق رخ بدهد با آندو به قطر می‌رویم.

وی افزود: باشگاه الخریطیات و یک تیم دیگر این کشور پیشنهادهایی را ارایه کردند که پیشنهادهای نسبتا خوبی است و قرار بر این شده از نزدیک مذاکرات را پی بگیریم. این که گفته می شد آندو به قطر سفر کرده صحت ندارد و در تهران است. اگر با قطریها توافق نکنیم با استقلال قرارداد امضاء خواهیم کرد.

بازیکن اسبق استقلال با بیان این که آندرانیک خودش پیشنهاد چینی‌ها را رد کرده است، عنوان کرد: به خاطر فاصله زمانی که وجود داشت خود آندو پیشنهاد چینی‌ها را نپذیرفت. او گچ و بخیه دست خود را باز کرده و از هفته آینده هم تمریناتش را شروع خواهد کرد.

کد مطلب 2094577

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه