سرژیک تیموریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات آندرانیک با باشگاه استقلال و تیم‌های قطری خاطرنشان کرد: اتفاق تازه‌ای رخ نداده و ما منتظر صدور ویزای قطر هستیم تا به این کشور برویم. هر زمانی که این اتفاق رخ بدهد با آندو به قطر می‌رویم.

وی افزود: باشگاه الخریطیات و یک تیم دیگر این کشور پیشنهادهایی را ارایه کردند که پیشنهادهای نسبتا خوبی است و قرار بر این شده از نزدیک مذاکرات را پی بگیریم. این که گفته می شد آندو به قطر سفر کرده صحت ندارد و در تهران است. اگر با قطریها توافق نکنیم با استقلال قرارداد امضاء خواهیم کرد.

بازیکن اسبق استقلال با بیان این که آندرانیک خودش پیشنهاد چینی‌ها را رد کرده است، عنوان کرد: به خاطر فاصله زمانی که وجود داشت خود آندو پیشنهاد چینی‌ها را نپذیرفت. او گچ و بخیه دست خود را باز کرده و از هفته آینده هم تمریناتش را شروع خواهد کرد.