جشنواره گردشگری پایدار در جنگل ابر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره از ساعت 10 روز جمعه 14 تیر ماه آغاز به کار کرد و تا بعدازظهر جمعه ادامه داشت.

در جریان این جشنواره که با همراهی گروه خودروسازی سایپا و شرکت پترو تجارت هرمزان برگزار شد، نمایشگاهی از هنرهای دستی و محصولات روستاهای توابع شاهرود با حضور اهالی روستاهای ابر، قلعه بالا و ... در معرض دید شرکت کنندگان قرار گرفت.

مچنین انجمن پایشگران محیط زیست با برگزاری کارگاهی درمورد "گردشگری پایدار" برای اهالی روستا، آنها را با چگونگی دستیابی به گردشگری پایدار آشنا کرد. علاوه بر این انجمن پاما (پایشگران محیط زیست) در قالب بازی های کودکانه، آموزش هایی در راستای حفظ محیط زیست برای کودکان روستایی و گردشگران صورت داد. در بخشی از محل برگزاری جشنواره نیز گروه حجم سبز پارچه ای برای نقاشی کودکان قرار داده بود و کودکان می توانستند ایده های خود را پیرامون طبیعت روی آن نقاشی کنند.

در حاشیه این جشنواره نیز گروه رفتگران طبیعت سمنان و تهران با حضور در جنگل ابر، ضمن پاکسازی محیط به ترویج فرهنگ زباله زدایی پرداختند. از سوی دیگر گروه هنری 5باز نیز با استفاده از زباله های جمع آوری شده، هنرنمایی کردند.

این جشنواره دومین جشنواره پیرامون جنگل ابر است که توسط موسسه طنین طبیعت تیرگان برنامه ریزی و اجرا می شود. پیش از این در تابستان 91 جشنواره ای مشابه در این محل برگزار شد و در سال 1390 نیز این انجمن اقدام به برگزاری همایش «جنگل ابر و توسعه پایدار» در دانشگاه شهید بهشتی کرد.