دکتر احمد شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جریان معاینات تخصصی پزشکی قانونی دو نظریه مطرح شد. در نظریه اولیه احتمال مرگ بر اثر فشارهای روحی و یا ضربه های وارد شده مطرح شد . اما پس از بررسی این احتمال پزشکان اعلام کردند ضربات وارد شده به ستار بهشتی نوعا کشنده نبوده و نمی تواند منجر به مرگ شده باشد.

وی افزود: این ضربه ها به نقاط حساس بدن نیز وارد نشده بود. از سوی دیگر در آزمایشات سم شناسی نیز هیچ موردی مشاهده نشد که مرگ او را غیر طبیعی نشان دهد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی خاطر نشان کرد: در نظریه دوم احتمال مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی به صورت توامان مطرح شد که پس از بحث درباره این احتمال به عنوان گزارش نهایی پزشکی قانونی ارسال شد.البته پزشکی قانونی نتیجه معاینات خود را اعلام کرده و تصمیم گیری در این خصوص بر عهده قضات است.

شجاعی خاطر نشان کرد: با ارسال گزارش نهایی رسیدگی به این پرونده در پزشکی قانونی پایان یافت.