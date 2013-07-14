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۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۴۹

تمرینات استقلال با نظارت ویژه امیر قلعه‌نویی برگزار شد

تمرینات استقلال با نظارت ویژه امیر قلعه‌نویی برگزار شد

تیم فوتبال استقلال که خود را برای حضور در سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر آماده می کند عصر امروز تمریناتش را در کمپ زنده یاد ناصر حجازی زیر نظر امیر قلعه نویی پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی تمریناتش را عصر امروز یکشنبه پیگیری کرد که باید در اولین دیدار لیگ سیزدهم در تبریز به مصاف تیم گسترش فولاد برود. خبرهای حاشیه ای تمرین امروز آبی پوشان را در زیر می خوانید:

*حدود 300 هوادار برای تماشای این نوبت از تمرین به کمپ استقلال آمده و تیم را مورد تشویق قرار دادند.

* احمد جمشیدیان و فردین عابدینی که در تمرین صبح غایب بودند، در این نوبت تمرینی نیز حضور نداشتند.

* منصور پورحیدری، سیروس دین‌محمدی و شاهرخ بیانی میهمانان این نوبت تمرینی استقلال بودند.

* خسرو حیدری بعد از دویدن در کنار تیم، زیر نظر امیر حاج‌قاسم به انجام تمرینات اختصاصی پرداخت و در کارهای گروهی شرکت نکرد.

* امیر قلعه‌نویی نظارت ویژه‌ای بر این نوبت تمرینی تیم داشت.

*دروازه‌بانان استقلال زیر نظر حمید بابازاده، مربی دروازه‌بان‌های تیم به انجام تمرینات اختصاصی پرداختند.

* سایر بازیکنان تیم در 2 گروه به فوتبال درون تیمی پرداختند که مهمترین تاکید کادرفنی در این بخش، روی دادن پاس‌های کوتاه بود.

کد مطلب 2096022

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