بزرگترین مشکل استقلال نامشخص بوند وضعیت چند بازیکن است

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور پورحیدری با اشاره به اردوی این تیم اوکراین گفت: من خودم با تیم به اوکراین نرفته بودم اما به هر حال استقلال اردوی خوبی را سپری کرده است. یک بازی مفید را هم با دیناموکییف پشت سر گذاشتند که در این دیدار، تیم بیشتر با نقاط ضعف و قوت خود آشنا شد.
وی در خصوص برگزاری دیدارهای تدارکاتی استقلال اظهار کرد: قطعا ما قبل از شروع بازیها، یکی، دو دیدار تدارکاتی هم خواهیم داشت تا به آمادگی بیشتر برسیم. به نظرم تنها مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که تیم هنوز کامل نشده یعنی وضعیت بازیکنان خارجی و تیموریان مشخص نشده وگرنه همه چیز به خوبی پیش میرود.
مدیر فنی تیم استقلال با اشاره به قرعه کشی لیگ برتر عنوان کرد: شرایط که خیلی سخت است. ما در اولین بازیمان باید به مصاف گسترش فولادی برویم که خیلی با انگیزه است و خیلی زودتر از ما تمریناتش را شروع کرده است. به هر حال این نشان میدهد که شروع سختی در لیگ داریم و باید خیلی حواسمان را جمع کنیم.
پورحیدری درباره وضعیت غلامحسین مظلومی هم گفت: ما قبلا هم تلفنی با هم صحبت کرده بودیم و شنبه هم حضورا به خدمت او رسیدم. نشستیم و با هم حرف زدیم. خوشبختانه روحیهاش خوب بود، شوخی کردیم و کلی با هم خندیدیم. امیدوارم حالش بهتر از این هم شود.
مدیر فنی باشگاه استقلال با اشاره به برنامهریزی لیگ برتر برای فصل جدید گفت: استقلال شروع سختی را در فصل جدید خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، منصور پورحیدری با اشاره به اردوی این تیم اوکراین گفت: من خودم با تیم به اوکراین نرفته بودم اما به هر حال استقلال اردوی خوبی را سپری کرده است. یک بازی مفید را هم با دیناموکییف پشت سر گذاشتند که در این دیدار، تیم بیشتر با نقاط ضعف و قوت خود آشنا شد.
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