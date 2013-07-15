ارائه طرح های متنوع در پوشش اسلامی بانوان ضرورت جامعه امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره بيگم سيدي ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح نخستين نمايشگاه و همايش تخصصي طراحي مد و لباس اسلامي، ايراني که در فرهنگسرای بانو برگزار شد اظهارداشت: اين نمايشگاه براساس خلاء موجودي كه در استان به چشم مي خورد تدارك ديده شده و می تواند مورد استقبال بانوان قرار گیرد.



وي افزود: با توجه به اينكه بانوان همواره با طرح هايي مواجهند كه نه شاخص اسلامي دارد و نه اسلامی در انتخاب با مشکل مواجه می شوند که این خلاء باید به گونه ای برطرف شود.



سیدی بیان کرد: كميته اي به همين منظور با همكاري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي، صنايع دستي و ميراث فرهنگي و با حضور جمعي از خياطان و طراحان استان تشكيل شد و براي ايجاد همسويي فراخواني براي برخي از بانوان خياط و طراح استان ارسال شد.





مديركل دفتر بانوان و خانواده استانداري در ادامه تصريح كرد: اين همايش تلفيقي از همايش هاي مد و لباس است كه به مناسبت سالروز كشف حجاب در دي ماه سال 91 و سالروز تولد حضرت زهرا (س) در ارديبهشت ماه سال 92 در قزوين برگزار شده است.



سيدي با بيان اينكه از نظر طراحان مد و لباس كشوردر اين نمايشگاه استفاده شده است یادآورشد: باید موجي ايجاد کنیم تا بانوان استان كه تعداد آنها فراوان است در انتخاب لباس هايي براساس مدل هاي اسلامي و ايراني دچار مشكل نشوند و حق انتخاب داشته باشند.



وی تصريح كرد: مخاطبان اين نمايشگاه توليد كنندگان، مديران آموزشگاه هاي خياطي، مديران آموزشگاه هاي فني و حرفه اي مدارس و همه خياطان استان هستند و دیدگاه آنها از نظر تخصصي برای ما ارزشمند است و انتظار داريم تا ميزان رشد كار و مطالباتي را كه در اين نمايشگاه مورد غفلت قرار گرفته را اعلام و پيشنهادهايي نيز براي موفقیت در کارها مطرح كنند.



این مسئول افزود: نمي توان از برخی مصيبت ها كه در حال حاضر در جامعه اسلامي وجود دارد چشم پوششی كنيم بلكه جامعه در حال حاضر درگيرنوعی بد حجابي است و ما در تجلي اين پوشش دچار تساهل و تسامح شده ايم و در حال حاضر از همه زمان ها بيشتر به مباني دين اسلام نيازمندیم.



مديركل دفتر بانوان و خانواده استانداری قزوین تصريح كرد: یک زن در نظام اسلامی به عنوان مادر حقيقي مي تواند يك نسل مسلمان را تربيت و به جامعه تقديم كند.



وي افزود: مقام معظم رهبری به پوشش زنان ايراني و مسلمان براساس مد تأكيد دارند ولي اين مدها بايستي تلفيقي از مدل هاي اسلامي و ايراني باشد تا دراين مدل ها ضمن پاسخگويي به تنوع طلبي مصرف کنندگان، شئونات اسلامي نيز رعايت شده باشد.

پاک بین: خلاقیت در طرحهای لباس بانوان ضروری است

صدیقه پاک بین رئیس انجمن طراحان پارچه و لباس ایران هم در این مراسم گفت: با تشکیل انجمن زمینه گردهمآیی و انسجام طراحان لباس بیشتر شده که انتظار می رود با تبادل تجربیات و دانسته ها بتوان به دستاوردهای خوبی رسید.

پاک بین تصریح کرد: در طراحی ها باید از خلاقیت و ابتکار بخوبی استفاده کرد و با بهره گیری از نقوش متنوع و بجا الگوهای مخاطب پسندی را ارائه کرد تا مورد توجه قرار گیرد.

رئیس انجمن طراحان پارچه و لباس ایران یادآورشد: با تقویت ارتباط طراحان لباس و برگزاری نمایشگاههای تخصصی می توانیم زمینه ترویج فرهنگ پوشش اسلامی و ایرانی را در جامعه فراهم کنیم.



در پايان همايش با حضور مدير كل دفتر بانوان و خانواده، مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس طراحان مد و لباس كشور جوايزي به طراحان و خياطان استان كه كارهاي خود را در اين نمايشگاه عرضه کرده اند اهداء شد.



اين نمايشگاه از امروز 24 الي 30 تير ماه در محل بوستان هشت بهشت، سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين، فرهنگ سراي بانو حضرت زهرا (س) برپاست.





