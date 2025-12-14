موزه مجازی مد و لباس ایران با همکاری کارگروه مد و لباس افتتاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین آیین نکوداشت روز خیاط توسط انجمن طراحان لباس و پارچه ایران در حالی در تالار آوینی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد که برخی سخنرانان این مراسم، بر موضوع مشترک فاصله گرفتن تدریجی جامعه از ریشه‌های بومی پوشش و ضرورت بازخوانی میراث خیاطی و طراحی لباس ایران تأکید داشتند.

محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، در سخنانی درباره طرح پیشنهاد تأسیس موزه مد و لباس ایران گفت: با توجه به هزینه‌های بالای ایجاد موزه فیزیکی، نسخه دیجیتال می‌تواند راهکار عملی و کم‌هزینه‌تری باشد.



وی تصریح کرد: بنده پیشنهاد تأسیس موزه مجازی مد و لباس، بر پایه پلتفرم را ارائه می‌کنم و در این زمینه آماده همکاری هستیم.

در این آیین، سومبات هاکوپیان رئیس هیئت‌مدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران، با تبریک روز ملی خیاط، به نبود لباس ملی و بی‌توجهی دولت‌ها به طرح موزه لباس اقوام اشاره کرد.

وی با اشاره به ضرورت احیای پوشاک دست‌دوز و تشکیل کمیته‌ای تخصصی از پیشکسوتان برای حفظ این هنر افزود: مسئله لباس دست‌دوز درحالی در جهان بسیار مطرح است که ما با وجود گذشته درخشان، امروزه از آن غافل شده‌ایم.

در این مراسم بهرام کلهرنیا، هنرمند گرافیست و دبیر جشنواره تجسمی فجر، خیاطی را آیینی تاریخی و هویت‌ساز دانست و افزود: لباس ادامه وجود انسان است.

وی با مرور تحول پوشش از دوران کهن تا امروز، تصریح کرد: در گذشته لباس‌ها ریشه بومی و ملی داشتند اما امروز دچار آنارشی طراحی شده‌ایم و لباس ایرانی جای خود را به پوشش‌های بیگانه داده است.

کلهرنیا با بیان اینکه تراژدی لباس زمانی رخ داد که از گنجینه‌های فرهنگی خود دور شدیم، خواستار توجه جدی‌تر خیاطان و طراحان به بازخوانی میراث پوشاک ایرانی شد.

در بخشی از این آیین، فرینا فربود دانشیار دپارتمان طراحی پارچه و لباس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، مراحل گذار در لباس و پوشش در طول تاریخ را تشریح کرد.

در بخش پایانی آیین گرامیداشت روز خیاط، از خیاطان پیشکسوت روشنک صفایی، سلطان‌احمدی، ابوالحسنی و شفیعی و طراحان جوان زیبا کریمی، سجاد قهرمانی و سروینا سلطان‌احمدی تقدیر شد.