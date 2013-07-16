برآستان جانان رنگ آواهای رمضانی "محمد علیزاده" را گرفت/ ابتهال خوانی قاری بین المللی مصری

به گزارش خبرنگار مهر، شب ششم از ویژه برنامه بر آستان جانان فرهنگسرای ولاء شامگاه دوشنبه با حضور حجت الاسلام محمد عادل نیا کارشناس مذهبی، محمد دویدار قاری بین المللی مصری، محمد علیزاده خواننده پاپ و جمعی از خادمین مساجد شهرری و تقدیری معاون فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) در مجتمع ورزشی جانبازان شهرری برگزار شد.

در این برنامه حجت الاسلام محمد عادل نیا مبلغ امور دینی و مدرس مؤسسه قرآن و عترت امیرالمؤنین با موضوع "مهربانی با دوست" و با محوریت تأثیر برنامه های ماهواره، اینترنت، ترانه های غیر مجاز و... بر زندگی مردم برای مخاطبین سخنرانی کرد.

وی در این سخنرانی در خصوص اثرات فیلم افزود: از جومونگ افسانه ای، اسطوره و از یانگوم نبوده، در قصر دلمان یک جواهر درست می کنند و نباید بگذاریم کشورهای خارجی این چنین اعمالی را با فیلمهاشان برایمان درست کنند.

وی تصریح کرد: ما باید به هر چیز بیندیشیم و فکر کنیم و ندانسته کاری را انجام ندهیم که باعث بروز مشکلات در زندگی شود.

ابتهال خوانی قاری بین المللی مصری

در ادامه این برنامه عبدوالرحیم دویدار قاری بین المللی مصری در این برنامه ابتهال خوانی کرد و در ادامه نماهنگی در خصوص خادمین نمونه مساجد شهرری پخش شد و اسامی آنها برای مخاطبین خوانده شد.

محسن نظری خادم مسجد امام حسن(ع) شهرری نیز در این مراسم بیان کرد: حدود 12 سال است که خادم مسجد هستم و امتیاز خادم بودن نزدیک بودن به بارگاه الهی است و خدمت به مسجد امام حسن(ع) راهی برای خدمت به این امام غریب و راهی برای رسیدن به آرامش معنوی است.

محسن بختیاری خادم مسجد مرتضی علی(ع) جوانمرد قصاب نیز در این مراسم خدمت در مسجد را مایه افتخار مؤمن دانست و خدمت به شیعیان امام علی(ع) را برای خود افتخار دانست و همه مخاطبین را به حضور مؤثر در کانونهای مساجد و شرکت در نماز جماعت دعوت کرد.

حجت الاسلام یوسف اصغری رئیس امور مساجد شهرستان ری نیز در این مراسم از زحمات خادمین نمونه شهرری و کلیه خادمین مساجد قدردانی کرده و آنان را از سالم ترین و با اخلاق ترین اقشار جامعه دانست و به والدین توصیه کرد فرزندان خود را با مساجد انس دهند تا فرزندان از آسیبها و بی اخلاقیها در امان باشند.

تقدیر از خادمین مساجد شهرری

در پایان هدایایی همراه با لوح تقدیر به چهار نفر از خادمین نمونه مساجد شهرری آقایان محسن بختیاری خادم مسجد امام حسن(ع)، محسن بختیاری خادم مسجد مرتضی علی(ع)، محمد رضا رضایی خادم مسجد امام حسین(ع) و غلامرضا رضایی خادم مسجد علی بن ابیطالب(ع) از طرف فرهنگسرای ولاء اهدا شد.

در ادامه مسابقات فرهنگی با مشارکت گروهی از مادران و دختران و با رقابت گروه ها با یکدیگر اجرا شد که در پایان به تمامی شرکت کنندگان جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

در شب ششم بر آستان جانان فرهنگسرای ولاء محمد علیزاده ترانه های خود را اجرا کرد و تماشاگران با تشویقهای پرشور خود وی را همراهی کردند.

در ادامه برنامه نیز گروه هنری طنز تورمان نمایشهای طنز و جالبی را اجرا کردند و در پایان همانند شبهای گذشته مخاطبین دعاها و دل نوشته های خود را در گوی شیشه ای قرار دادند و سه مورد به قید قرعه خوانده و برای اجابت آن دعا کردند.