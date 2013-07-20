«لاله» میزبان شهر خدا شهر مهربانی

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها منطقه 6 شهر تهران نیز همانند سایر مناطق در ایام مبارک رمضان با ویژه برنامه بر آستان جانان، حال و هوای مهربانی گرفته است.

شهروندان در منطقه 6 این فضا را در بوستان لاله در اول تا هفدهم رمضان تجربه می کنند.

عباس رنجبریان رییس فرهنگسرای شفق و دبیر اجرایی برنامه بر آستان جانان درباره این ویژه برنامه می گوید: ویژه برنامه بر آستان جانان با هدف ایجاد بستری مناسب برای بهره مندی هر چه بهتر شهروندان از ماه مهمانی خدا با شعار شهر خدا شهر مهربانی تا 4 مرداد 1392 مصادف با اول تا هفدهم رمضان المبارک 1434 در بوستان لاله برگزار میشود.

وی در مورد جزئیات این برنامه می گوید:سخنرانی های مذهبی در برنامه بر آستان جانان در منطقه 6 با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا زائری و حجت الاسلام و المسلمین برمایی با موضوع مهربانی برگزار می شود . طی این سخنرانی ها کارشناسان برنامه هر شب به بررسی جنبه های مختلف مهربانی شامل: مهربانی خدا( رحمت، برکت و مغفرت)، مهربانی با خود، مهربانی با مردم، مهربانی با دوست، مهربانی با همسایه، مهربانی با استاد، مهربانی با مادر، مهربانی با پدر، مهربانی با همسر، مهربانی با فرزند، مهربانی با نیکوکاران، مهربانی با اقشار آسیب پذیر، مهربانی با خدمتگذاران، مهربانی با بزرگتر ها و کوچکترها و مهربانی با طبیعت می پردازد.

رنجبریان ادامه داد: برگزاری جلسات قرائت قرآنی از دیگر برنامه های بر آستان جانان امسال است. این برنامه از دقایقی پیش از افطار شروع و تا لحظه اقامه نماز برگزار می شود. اجرای تئاتر شورایی، موسیقی سنتی و پرده خوانی از دیگر برنامه های مراکز فرهنگی هنری منطقه 6 برای شهروندان در این شب هاست.

رییس فرهنگسرای شفق همچنین از برپایی 21 غرفه فرهنگی با هدف ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در بوستان لاله سخن گفت و پیرامون این غرفه ها اینچنین توضیح داد:

غرفه اطلاع رسانی که در این غرفه شهروندان ضمن آشنایی با برنامه بر آستان جانان می توانند از ویژه برنامه هایی که قرار است هر شب در بوستان لاله برگزار می شود، مطلع شوند.

غرفه سرای کتاب که همانطور که از نامش پیداست ویژه کتابخوان های منطقه است. ایستگاه کتابخوانی و کانتر توزیع کتاب از بخش های این غرفه است.

غرفه سرای ترنج که از نوجوانان 13 تا 15 سال علاقه مند به عضویت در باشگاه تابستانی ترنج ثبت نام می کنند.

غرفه سرای هنر که سفالگری، نقاشی، تذهیب و قلمزنی آثار مختلفی با موضوع رمضان در این غرفه خلق می شود.

غرفه های سرای شکوفه ها و سرای غنچه ها که هر دو مخصوص کودکان عزیز است. آنها در این غرفه نقاشی می کشند، داستان می خوانند و داستان می شنوند، قرآن می خوانند، بازی می کنند و جایزه می گیرند.

غرفه نجوم که به سوالات مربوط به نجوم پاسخ داده می شود، سرای طعام به روزه داران چای نبات داده می شود، سرای رایتل که در این غرفه هر شب توسط شرکت رایتل هدایایی به شهروندان هدیه می دهد.

سرای کانون که در این غرفه تمامی اطلاعات مورد نیاز در باره کانون های مختلف فرهنگی منطقه را به شهروندان ارائه می دهد.

سرای احکام که پاسخگویی به سوالات شرعی انجام می شود، سرای چیدمان که خانواده ها در آن دومینو بازی می کنند.

سرای کاغذ که اوریگامی یا بازی با کاغذ در آن انجام می شود.

سرای دیجیتال که قرار است در این غرفه یک اتفاق جالب و جدید بیفتد و به همین دلیل از شهروندان می خواهیم که به صورت حضوری این اتفاق جالب را ببینند.

گفتنی است چهارمین دوره ویژه برنامه ی بر آستان جانان هم زمان با حلول ماه مبارک رمضان، در 22 بوستان شهر تهران با شعار " شهر خدا، شهر مهربانی" برگزار شده و با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری به ارائه خدمات به شهروندان می پردازد.