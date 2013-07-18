پیروزی ایسنا و شبکه خبر مقابل حریفان در شب اول جام رسانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که به همت سازمان بسیج شهرداری تهران و خبرگزاری تسنیم و به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار می شود 16 تیم از رسانه های مختلف حضور دارند. در شب اول این رقابت ها تیم شبکه خبر با نتیجه 6 بر 3 روزنامه تماشا را شکست داد و خبرگزاری ایسنا برابر مشرق به پیروزی 2 بر یک دست پیدا کرد.

برنامه ادامه این مسابقات به شرح زیر است:

پنجشنبه 27 تیر؛

* ایرنا - شبکه سه( با حضور عادل فردوسی پور) ساعت 22

* خبرآنلاین - وطن امروز، ساعت 22:45

* خبرگزاری مهر - روزنامه گل، ساعت 23:30

جمعه 28 تیر؛

* فاطرنیوز - ایلنا، ساعت 22

* فارس - اقتصادآنلاین ساعت 22:45

* تسنیم - تماشا ساعت 23:30

تیم های شرکت کننده در این مسابقات عبارتند از: خبرگزاری فارس، خبرگزرای تسنیم، سایت مشرق، خبرگزاری ایسنا، روزنامه تماشا، خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری مهر، خبرآنلاین، فاطرنیوز، روزنامه گل، شبکه خبر، اقتصاد آنلاین، وطن امروز، شبکه سه و خبرگزاری ایلنا.



علاقمندان برای تماشای این مسابقات می توانند به آدرس اتوبان رسالت، حقانی شمال، ورودی سیدخندان - جلفا، ابتدای خیابان سید جلیل کاویان غربی، بوستان بهشت مادران مراجعه کنند.

