  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۶

خبرگزاری مهر و تیم فردوسی پور امشب به میدان می روند؛

پیروزی ایسنا و شبکه خبر مقابل حریفان در شب اول جام رسانه ها

پیروزی ایسنا و شبکه خبر مقابل حریفان در شب اول جام رسانه ها

در اولین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها و در مرحله مقدماتی، تیم های فوتسال ایسنا و شبکه خبر به ترتیب بر مشرق و روزنامه تماشا پیروز شدند. سپس شبکه خبر 6 بر 3 روزنامه تماشا را مغلوب کرد و در آخرین بازی ایسنا 2 بر یک سایت مشرق را پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که به همت سازمان بسیج شهرداری تهران و خبرگزاری تسنیم و به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار می شود 16 تیم از رسانه های مختلف حضور دارند. در شب اول این رقابت ها تیم شبکه خبر با نتیجه 6 بر 3 روزنامه تماشا را شکست داد و خبرگزاری ایسنا برابر مشرق به پیروزی 2 بر یک دست پیدا کرد.

برنامه ادامه این مسابقات به شرح زیر است:

پنجشنبه 27 تیر؛
* ایرنا - شبکه سه( با حضور عادل فردوسی پور) ساعت 22
* خبرآنلاین - وطن امروز، ساعت 22:45
* خبرگزاری مهر - روزنامه گل، ساعت 23:30

جمعه 28 تیر؛
* فاطرنیوز - ایلنا، ساعت 22
* فارس - اقتصادآنلاین ساعت 22:45
* تسنیم - تماشا ساعت 23:30

تیم های شرکت کننده در این مسابقات عبارتند از: خبرگزاری فارس، خبرگزرای تسنیم، سایت مشرق، خبرگزاری ایسنا، روزنامه تماشا، خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری مهر، خبرآنلاین، فاطرنیوز، روزنامه گل، شبکه خبر، اقتصاد آنلاین، وطن امروز، شبکه سه و خبرگزاری ایلنا.


علاقمندان برای تماشای این مسابقات می توانند به آدرس اتوبان رسالت، حقانی شمال، ورودی سیدخندان - جلفا، ابتدای خیابان سید جلیل کاویان غربی، بوستان بهشت مادران مراجعه کنند.
 

کد مطلب 2098590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار