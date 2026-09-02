به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته وقف، آیین اهدای یک دستگاه اتوکلاو پلاسما به بیمارستان امام خمینی(ره) ساری صبح چهارشنبه با جمعی از مسئولان و کارکنان حوزه درمان برگزار شد.

این دستگاه با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای موقوفه محمدباقر تاجر ساروی خریداری شده و در اختیار بیمارستان امام خمینی(ره) ساری قرار گرفته است.

اتوکلاو پلاسما یکی از تجهیزات مورد استفاده در فرآیند استریل و ضدعفونی ابزارهای پزشکی است و به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با اتاق‌های عمل کاربرد دارد. بهره‌گیری از این دستگاه می‌تواند به ارتقای فرآیند استریلیزاسیون و افزایش کیفیت خدمات ارائه‌شده به بیماران کمک کند.

وقف در مسیر تأمین نیازهای درمانی

حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، در این مراسم با بیان اینکه حوزه سلامت یکی از عرصه‌های مهم بهره‌گیری از ظرفیت وقف است، اظهار کرد: موقوفات می‌توانند با تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی، بخشی از مشکلات حوزه سلامت را کاهش داده و در خدمت‌رسانی بهتر به بیماران نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به ظرفیت موقوفه محمدباقر تاجر ساروی افزود: این موقوفه در سال‌های گذشته نیز در تأمین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان امام خمینی(ره) ساری مشارکت داشته و بخشی از تجهیزات درمانی این مرکز از محل عواید آن تهیه شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق موقوفات تصریح کرد: هرچه حقوق و عواید موقوفات به‌صورت کامل پرداخت شود، امکان اجرای گسترده‌تر نیت واقف و حمایت بیشتر از مراکز درمانی فراهم خواهد شد.

حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی از متصرفین موقوفات و مردم خواست در اجرای نیات واقفان همکاری بیشتری داشته باشند و گفت: پرداخت حقوق موقوفات موجب می‌شود منابع حاصل از وقف در همان مسیر تعیین‌شده از سوی واقف هزینه و آثار و برکات آن در جامعه بیشتر نمایان شود.

وی همچنین با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان امام خمینی(ره) ساری، از پزشکان، پرستاران و کارکنان این مرکز درمانی به دلیل تلاش برای ارائه خدمات به بیماران قدردانی کرد.

تجهیز بیمارستان بر اساس نیاز و نیت واقف

حجت‌الاسلام عبدالله ولی نژاد، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری، نیز با اشاره به روند تأمین تجهیزات بیمارستان اظهار کرد: نیازهای درمانی بیمارستان امام خمینی(ره) ساری به‌صورت سالانه به اداره اوقاف اعلام می‌شود و تجهیزات مورد نیاز پس از بررسی، متناسب با درآمد موقوفه و در چارچوب نیت واقف تهیه خواهد شد.

وی افزود: دستگاه اتوکلاو پلاسما از تجهیزات جدید مورد استفاده در استریلیزاسیون ابزارهای پزشکی است و با توجه به کاربرد آن در اتاق‌های عمل، تأمین این دستگاه می‌تواند بخشی از نیازهای بیمارستان را برطرف کند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری ادامه داد: اجرای دقیق نیت واقف و هزینه‌کرد درآمد موقوفات در محل تعیین‌شده، از مهم‌ترین وظایف مجموعه اوقاف است و همکاری متصرفین موقوفات می‌تواند زمینه اجرای بهتر این نیت‌ها را فراهم کند.

موقوفه محمدباقر تاجر ساروی طی سال‌های گذشته با اختصاص عواید خود برای تأمین تجهیزات بیمارستان امام خمینی(ره) ساری، نمونه‌ای از نقش وقف در پشتیبانی از حوزه سلامت و کمک به ارتقای خدمات درمانی در جامعه به شمار می‌رود.