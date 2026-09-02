سرایی: روحیه بسیجی باید در ادارات استمرار داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرحیم نجفقلیزاده سرایی، صبح چهارشنبه در همایش بسیج ادارات استان آذربایجان شرقی که به مناسبت هفته دولت و روز بسیج کارمندان در سالن همایشهای مصلای امام خمینی (ره) تبریز برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: برگزاری این مراسم فرصتی برای تجلیل از مدیران، کارکنان و بسیجیانی است که در مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی تلاش میکنند.
وی با قدردانی از حضور مسئولان، مدیران دستگاههای اجرایی، علما، خانوادههای معظم شهدا و بسیجیان در این مراسم، افزود: خانوادههای شهدا سرمایههای ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و یاد و خاطره شهدای والامقام، بهویژه شهدای استان آذربایجان شرقی، باید همواره در جامعه زنده نگه داشته شود.
نماینده ولیفقیه در سپاه عاشورا همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، گفت: هفته دولت یادآور مجاهدت و فداکاری دولتمردانی است که خدمت به مردم و نظام اسلامی را سرلوحه فعالیت خود قرار دادند.
وی با اشاره به شهید محمدعلی رجایی، شهید محمدجواد باهنر و شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی، خاطرنشان کرد: شهید رجایی از جمله مسئولانی بود که افتخار خود را در تبعیت از امام خمینی (ره) میدانست و در مسیر خدمتگزاری به مردم، سادهزیستی و پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی را سرلوحه عمل خود قرار داده بود.
سرایی ادامه داد: شهید باهنر و دیگر شهدای دولت نیز با فداکاری و ایثار، مسیر خدمت صادقانه به مردم را دنبال کردند و نام و عملکرد آنان باید برای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی بهعنوان الگو مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش بسیج ادارات در شرایط مختلف کشور، از تلاش کارکنان دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی قدردانی کرد و گفت: مدیران و کارکنان ادارات استان با روحیه بسیجی در میدان خدمت حضور داشتند و در شرایط دشوار نیز میدان را ترک نکردند.
نماینده ولیفقیه در سپاه عاشورا با اشاره به شرایط خاص کشور و تحولات و فشارهای اخیر، افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و شرایطی که کشور با آن مواجه بود، مجموعههای اداری و اجرایی استان با روحیه مسئولیتپذیری و بسیجی به وظایف خود عمل کردند و برای خدمترسانی به مردم در صحنه باقی ماندند.
وی تصریح کرد: استمرار فعالیت دستگاههای اجرایی در شرایط سخت، نشاندهنده تعهد و احساس مسئولیت مدیران و کارکنانی است که خدمت به مردم را وظیفه خود میدانند و اجازه نمیدهند مشکلات و فشارها خللی در روند خدمترسانی ایجاد کند.
سرایی با تأکید بر ضرورت تداوم این روحیه در مجموعه ادارات، گفت: روحیه بسیجی به معنای حضور مسئولانه، جهادی و خالصانه در میدان خدمت است و این رویکرد باید در تمام عرصههای مدیریتی و اجرایی کشور استمرار داشته باشد.
وی در پایان ضمن قدردانی مجدد از مدیران کل، کارکنان دستگاههای اجرایی، بسیجیان ادارات و خانوادههای معظم شهدا، برای تمامی خدمتگزاران مردم و نظام اسلامی آرزوی توفیق کرد و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع از کشور را گرامی داشت.
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