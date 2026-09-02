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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

سرایی: روحیه بسیجی باید در ادارات استمرار داشته باشد

سرایی: روحیه بسیجی باید در ادارات استمرار داشته باشد

تبریز- نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا بر ضرورت استمرار روحیه بسیجی در ادارات تأکید کرد و گفت: مدیران و کارکنان استان در شرایط دشوار، میدان خدمت را ترک نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرحیم نجفقلی‌زاده سرایی، صبح چهارشنبه در همایش بسیج ادارات استان آذربایجان شرقی که به مناسبت هفته دولت و روز بسیج کارمندان در سالن همایش‌های مصلای امام خمینی (ره) تبریز برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: برگزاری این مراسم فرصتی برای تجلیل از مدیران، کارکنان و بسیجیانی است که در مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی تلاش می‌کنند.

وی با قدردانی از حضور مسئولان، مدیران دستگاه‌های اجرایی، علما، خانواده‌های معظم شهدا و بسیجیان در این مراسم، افزود: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای استان آذربایجان شرقی، باید همواره در جامعه زنده نگه داشته شود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، گفت: هفته دولت یادآور مجاهدت و فداکاری دولتمردانی است که خدمت به مردم و نظام اسلامی را سرلوحه فعالیت خود قرار دادند.

وی با اشاره به شهید محمدعلی رجایی، شهید محمدجواد باهنر و شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، خاطرنشان کرد: شهید رجایی از جمله مسئولانی بود که افتخار خود را در تبعیت از امام خمینی (ره) می‌دانست و در مسیر خدمتگزاری به مردم، ساده‌زیستی و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی را سرلوحه عمل خود قرار داده بود.

سرایی ادامه داد: شهید باهنر و دیگر شهدای دولت نیز با فداکاری و ایثار، مسیر خدمت صادقانه به مردم را دنبال کردند و نام و عملکرد آنان باید برای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان الگو مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش بسیج ادارات در شرایط مختلف کشور، از تلاش کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی قدردانی کرد و گفت: مدیران و کارکنان ادارات استان با روحیه بسیجی در میدان خدمت حضور داشتند و در شرایط دشوار نیز میدان را ترک نکردند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا با اشاره به شرایط خاص کشور و تحولات و فشارهای اخیر، افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و شرایطی که کشور با آن مواجه بود، مجموعه‌های اداری و اجرایی استان با روحیه مسئولیت‌پذیری و بسیجی به وظایف خود عمل کردند و برای خدمت‌رسانی به مردم در صحنه باقی ماندند.

وی تصریح کرد: استمرار فعالیت دستگاه‌های اجرایی در شرایط سخت، نشان‌دهنده تعهد و احساس مسئولیت مدیران و کارکنانی است که خدمت به مردم را وظیفه خود می‌دانند و اجازه نمی‌دهند مشکلات و فشارها خللی در روند خدمت‌رسانی ایجاد کند.

سرایی با تأکید بر ضرورت تداوم این روحیه در مجموعه ادارات، گفت: روحیه بسیجی به معنای حضور مسئولانه، جهادی و خالصانه در میدان خدمت است و این رویکرد باید در تمام عرصه‌های مدیریتی و اجرایی کشور استمرار داشته باشد.

وی در پایان ضمن قدردانی مجدد از مدیران کل، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، بسیجیان ادارات و خانواده‌های معظم شهدا، برای تمامی خدمتگزاران مردم و نظام اسلامی آرزوی توفیق کرد و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع از کشور را گرامی داشت.

کد مطلب 6935268

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