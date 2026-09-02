محمدرضا خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بدنبال دستور معاون اقتصادی وزارت کشور، نان کامل شناسنامه گرفت و کد آیسیک اختصاصی نان کامل درپروانه کسب نانوایان داوطلب درج خواهد شد.

وی با بیان اینکه کد ایسیک ، شماره مخصوص محصول اختصاصی در سامانه صدور مجوزها است که توسط کمیسیون نظارت براصناف درسامانه برای ان محصول ویژه تعریف میشود، ادامه داد: شناسنامه دار شدن نان کامل روند تولید این نان را در کشور تسریع می بخشد ، طرحی که سالها عملیاتی کردن آن معلق مانده بود .

عضو کمیته تدوین استاندارد گندم، آرد و نان کشور از فعال سازی یک تا ۳ آسیاب برای پخت نان کامل و ابلاغ نرخ متفاوت برای تولید نان دولتی خبر داد وافزود: برای مثال نرخ هر قرص نان با نرخ آزاد بیش‌از ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان ۱۲ هزار با چانه ۲۰۰ گرم است که با اجرای مصرف کنندگان نان کامل می توانند با پرداخت ۴ هزار تومان نان کامل دولتی بخرند.

وی با بیان اینکه قیمت نان کامل آزادپز تغییر نخواهد کرد اما نان دولتی که در حال حاضر ۳ هزار تومان است با تغییر آن به نان کامل به ۴ هزار تومان خواهد رسید، ادامه داد: نرخ نان دولتی هر چهار سال یکبار ۲۵ درصد افزایش می یابد اما نرخ نان آزاد هر سال افزایش قیمت دارد.

خواجه قرار گرفتن اجرای طرح نانینو زیر نظر مستقیم وزارت کشور را یک خبر امیدوارکننده برای جامعه نانوایان خواند و گفت: طبق ابلاغ رییس جمهور، مدیریت نانینو از وزارت اقتصاد به وزارت کشور واگذار و معاون اقتصادی وزارت کشور، مسول راهبری طرح گندم .ارد ونان در کشور شد و مدیریت کامل پروژه نانینو زیر نظر مستقیم وزارت کشور قرار گرفت .

وی افزود: در جلسه ای با مسولان کشوری مهمترین دغدغه نانوایان در استفاده از کارتخوان نانینو مطرح و مقرر شد به دستور مدیر کل اقتصادی وزارت کشورمرتفع ونانوایان نیمه یارانه ای نیز جهت ثبت نام واخذ کارتخوان نانینو اقدام کنند.