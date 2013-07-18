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۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۶

16 پلیس عراقی در درگیری های شمال تکریت کشته و زخمی شدند

16 پلیس عراقی در درگیری های شمال تکریت کشته و زخمی شدند

منابع عراقی از کشته و زخمی شدن 16 نظامی عراقی در درگیری های شمال تکریت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین عراق اعلام کرد: افراد مسلح ناشناس بامداد امروز به یک گشتی پلیس در روستای العیثه در منطقه الشرقاط در شمال تکریت حمله کردند.

این منبع بیان کرد: در اثر این درگیری میان افراد پلیس و افراد مسلح چهار پلیس کشته و دوازده نفر دیگر از جمله تعدادی از افسران پلیس عراق زخمی شدند.

منبع عراقی افزود: آمار دقیقی از تعداد تلفات گروههای مسلح گزارش نشده است اما نیروهای امنیتی به سرعت خود را به منطقه محل درگیری رساندند و زخمی شدگان را به بیمارستان و کشته شدگان را به پزشکی قانونی اعزام کردند.

کد مطلب 2099537

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