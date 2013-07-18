16 پلیس عراقی در درگیری های شمال تکریت کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین عراق اعلام کرد: افراد مسلح ناشناس بامداد امروز به یک گشتی پلیس در روستای العیثه در منطقه الشرقاط در شمال تکریت حمله کردند.

این منبع بیان کرد: در اثر این درگیری میان افراد پلیس و افراد مسلح چهار پلیس کشته و دوازده نفر دیگر از جمله تعدادی از افسران پلیس عراق زخمی شدند.

منبع عراقی افزود: آمار دقیقی از تعداد تلفات گروههای مسلح گزارش نشده است اما نیروهای امنیتی به سرعت خود را به منطقه محل درگیری رساندند و زخمی شدگان را به بیمارستان و کشته شدگان را به پزشکی قانونی اعزام کردند.